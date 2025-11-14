Napoli Capitale del Panettone: Finale Mondiale nel 2025

Napoli, capitale della pasticceria e custode di tradizioni secolari, si appresta a consacrarsi epicentro mondiale per l’eccellenza del panettone.

Nel 2025, la città si trasformerà in un palcoscenico gastronomico senza precedenti, ospitando la finale del Campionato Mondiale del Panettone, un evento di portata internazionale che vedrà competere maestri pasticceri provenienti da ogni angolo del globo.

La competizione, fissata per il 16 e il 17 novembre, si svolgerà all’interno di Gustus, il prestigioso Salone Professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, installato nella storica Mostra d’Oltremare.

Quest’edizione non sarà semplicemente un concorso, ma un vero e proprio crogiolo di creatività e competenza.

I pasticceri, rigorosamente selezionati in base a criteri di qualità e innovazione, dovranno interpretare il panettone, simbolo della tradizione natalizia italiana, con tecniche avanzate e ingredienti di altissima scelta.

Il regolamento, definito dalle autorità del Campionato Mondiale, imporrà rigorosi standard: dall’impasto lievitato, lungo e complesso, alla corretta alveolatura, dalla fragranza inebriante alla perfetta armonia di sapori.

Ma l’evento va oltre la semplice valutazione sensoriale.

Gustus, il salone che ospita il Campionato, offrirà una vetrina completa sull’agroalimentare italiano, con un focus particolare sull’innovazione tecnologica applicata al settore.

Si potranno scoprire nuove varietà di grano antico, tecniche di lievitazione naturali, abbinamenti inusuali e processi produttivi sostenibili, contribuendo a delineare il futuro della panificazione artigianale.

La scelta di Napoli come sede è significativa.

La città vanta una tradizione pasticciera radicata e un know-how unico, trasmesso di generazione in generazione.

I suoi maestri pasticceri, custodi di segreti tramandati oralmente, hanno contribuito in maniera determinante all’evoluzione del panettone, sperimentando nuove combinazioni di ingredienti e affinando le tecniche di lavorazione.

L’evento promette di attrarre un pubblico internazionale di appassionati, professionisti del settore e operatori turistici, generando un’indotto economico significativo per la città e promuovendo l’immagine del panettone come prodotto simbolo del Made in Italy.

La vittoria, oltre al riconoscimento professionale, rappresenterà un’iniezione di prestigio per il vincitore, un ambasciatore del panettone nel mondo e un’opportunità per diffondere la cultura della pasticceria artigianale italiana.

Il 2025 si preannuncia quindi un anno di grande fermento gastronomico per Napoli, un’occasione unica per celebrare l’arte del panettone e la sua inestimabile eredità.