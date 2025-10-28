Napoli Coffee Forum: Eccellenza Italiana al Centro del Mondo.

Il rito del caffè in Italia, un’esperienza radicata nella cultura e nel tessuto sociale del paese, si configura come un fenomeno di scala globale.

Ogni giorno, circa 100 milioni di tazzine vengono consumate, un dato che, rapportato al tempo, si traduce in un ritmo incalzante di oltre 1150 caffè serviti al secondo, evidenziando la centralità di questa bevanda nella vita quotidiana degli italiani.

L’International Coffee Forum, in programma a Napoli il 12 e 13 novembre presso l’Università Federico II, si propone come un’occasione unica per celebrare e approfondire la complessità del caffè, non solo come prodotto di consumo, ma come eredità culturale di inestimabile valore.

L’evento ambisce a posizionare l’eccellenza italiana nel panorama internazionale, fungendo da piattaforma di confronto e stimolo per l’innovazione lungo l’intera filiera, dal produttore al consumatore.

Il Forum si articola in un ricco programma di oltre 30 eventi, che spaziano da panel di esperti a workshop pratici, dimostrazioni dal vivo, degustazioni guidate e tavole rotonde.

L’obiettivo è analizzare le sfide e le opportunità che il settore del caffè si trova ad affrontare, esaminando tematiche cruciali sotto molteplici prospettive.

Al centro del dibattito vi saranno la sostenibilità ambientale e l’innovazione agricola, con un’attenzione particolare alle tecniche di produzione all’avanguardia e all’impatto delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale.

Si affronteranno le evoluzioni del marketing esperienziale e le nuove tendenze nel consumo, tenendo conto del dinamismo dei mercati globali e dei principi dell’economia circolare.

Non mancherà spazio per l’analisi dei benefici per il benessere e la salute associati al consumo responsabile di caffè, nonché per la riflessione sul valore sociale e culturale che questa bevanda continua a rivestire.

Il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a otto appuntamenti esperienziali, tra cui workshop interattivi, show cooking, masterclass e pastry show tenuti da figure di spicco del settore.

Una Coffee Academy temporanea offrirà ai baristi e agli appassionati l’opportunità di affinare le proprie competenze sotto la guida di maestri pluripremiati, scoprendo le tecniche più avanzate per l’estrazione dell’espresso perfetto, la creazione di elaborate latte art, la formulazione di cocktail d’autore e la reinterpretazione di classici come il tiramisù in chiave contemporanea.

Un elemento distintivo del Forum sarà la possibilità di interagire direttamente con i protagonisti della filiera: produttori, importatori e torrefattori provenienti da tutta Italia, pronti a condividere le loro esperienze e a rispondere alle domande del pubblico.

Un’area dedicata all’esperienza sensoriale permetterà di apprezzare la differenza tra aromi esclusivi e blend speciali, mentre un’area tecnica presenterà le più innovative macchine da caffè a leva, con dimostrazioni pratiche e analisi tecniche guidate da esperti del settore.

Il Forum si prefigge di rivelare la complessità che si cela dietro una semplice tazzina, trasformando un rituale quotidiano in un’occasione di scoperta e ispirazione.