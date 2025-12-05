Natale, tra tradizione e sostenibilità: l’albero che cambia

L’avvicinarsi della festa dell’Immacolata segna l’inizio di un rito quasi universale nelle case italiane: l’allestimento dell’albero di Natale.

Un’indagine congiunta Coldiretti/Ixe rivela che circa otto case su dieci continuano a celebrare questa tradizione, manifestando un legame profondo con il Natale e la sua simbologia.

Tuttavia, si intravedono tendenze in evoluzione nelle scelte dei materiali e nell’approccio alla sostenibilità.

La scelta tra abete vero e albero artificiale non è più una mera questione estetica o di budget, ma riflette una crescente consapevolezza ambientale.

Sebbene l’albero di plastica rimanga la soluzione preferita dalla maggioranza, emerge un rinnovato interesse per l’abete naturale, particolarmente tra le nuove generazioni.

Un dato significativo è il raddoppio della percentuale di giovani tra i 18 e i 34 anni che optano per l’abete vero, indicando una preferenza per un Natale più in linea con i valori di sostenibilità.

Questa scelta non è priva di implicazioni ambientali.

L’albero di plastica, per quanto riutilizzabile nel tempo, si presenta come un’eredità problematica per il futuro.

Il processo di degradazione, che si estende per secoli, contribuisce all’accumulo di rifiuti non biodegradabili.

Inoltre, la sua produzione comporta un impatto considerevole sull’atmosfera, con emissioni di CO2 che possono variare tra i 40 e i 60 chilogrammi per singolo albero.

Al contrario, la coltivazione di un albero di Natale vero, praticata con metodi sostenibili, rappresenta un’opportunità per assorbire CO2 dall’atmosfera.

Ogni albero, durante il suo ciclo vitale, sequestra una quantità significativa di anidride carbonica, contribuendo a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Questo aspetto, unito al supporto dell’agricoltura locale e alla valorizzazione del paesaggio agricolo, rende l’abete naturale una scelta eticamente più responsabile.

In definitiva, la decisione di allestire un albero di Natale è un atto simbolico che può essere interpretato in modi diversi.

La crescente attenzione alla sostenibilità suggerisce un desiderio di celebrare il Natale in modo più consapevole, tenendo conto dell’impatto delle nostre scelte sull’ambiente e sulle generazioni future.

L’abete vero, quando coltivato responsabilmente, incarna questo spirito di rispetto per la natura e per il pianeta.