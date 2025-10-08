Nazionale Italiana di Pasticceria: Riaprono le Selezioni per Parigi 2026

L’attesissima riapertura delle selezioni per la Nazionale Italiana di Pasticceria, inizialmente programmata per settembre, proietta lo sguardo verso la Coupe d’Europe 2026, un palcoscenico di prestigio a Parigi (19 e 20 gennaio 2026), e, potenzialmente, verso la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027 a Lione.

Questa competizione biennale rappresenta l’apice della pasticceria internazionale, un crocevia di tecniche innovative, creatività audace e tradizione artigianale.

La chiamata è rivolta a tutti i pasticceri italiani, indipendentemente dall’esperienza o dal livello di seniority, con l’obiettivo di identificare i talenti emergenti e consolidati che sapranno incarnare l’eccellenza del Made in Italy.

Un cambiamento significativo rispetto alle edizioni precedenti introduce un nuovo paradigma di selezione: i candidati affronteranno le prove individualmente.

Questa scelta strategica mira a valorizzare il singolo pasticcere, a stimolare la competizione costruttiva e a favorire l’emergere di profili unici.

I tre concorrenti con il punteggio più alto, risultato di una valutazione rigorosa e completa, saranno poi designati per formare la squadra nazionale che onorerà l’Italia nella competizione europea.

Le prove di selezione, destinate a mettere a dura prova l’abilità e l’ingegno dei candidati, si terranno il 23 ottobre 2025 presso Cast Alimenti a Brescia, sede storica del Club Italia, un punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento professionale nel settore dolciario.

I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra quattro categorie distintive, ciascuna delle quali richiede un’elevata padronanza tecnica e una visione artistica raffinata.

Si tratta di: la creazione di una complessa *pièce* artistica in zucchero, integrata da entremets al cioccolato, che esalta la leggerezza e la delicatezza dei dolci; la realizzazione di una *pièce* artistica in cioccolato, concepita come un dessert innovativo per ristorazione di alto livello; la composizione di una torta gelato, un equilibrio perfetto tra artigianalità e freschezza; e, infine, la scultura in ghiaccio abbinata a una torta gelato, una sfida che fonde la transitorietà del ghiaccio con la permanenza del dolce.

La valutazione, affidata a una giuria tecnica di altissimo livello, designata dal Club Italia, terrà conto di molteplici parametri: l’impeccabile esecuzione tecnica, la qualità dei prodotti offerti in degustazione, la capacità di interpretare un tema e di tradurlo in una creazione esteticamente appagante e concettualmente originale.

Il punteggio complessivo, derivante dalla somma dei risultati ottenuti in ogni prova, determinerà la composizione della squadra nazionale.

La qualificazione alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027 a Lione, l’ambitissimo traguardo, sarà il coronamento di un percorso di intenso lavoro e di costante perfezionamento.