OilenonOil 2025: Veronafiere al centro della transizione energetica.

Dal 22 al 24 ottobre, Veronafiere si configura come fulcro cruciale per il settore della distribuzione di carburanti con l’appuntamento annuale di OilenonOil, un evento unico in Italia e riconosciuto a livello europeo.

La diciottesima edizione, che si estende su una superficie di oltre 8.000 metri quadrati, accoglie 120 aziende e marchi, rappresentando un panorama completo dei principali attori coinvolti nella filiera.

OilenonOil 2025 si pone al crocevia di una trasformazione epocale: la transizione energetica.

L’evento non si limita a essere una vetrina di prodotti e tecnologie, ma si propone come piattaforma di dialogo e analisi strategica, focalizzandosi sulle complesse sfide imposte dalle normative europee in continua evoluzione.

Un ricco calendario di oltre 50 convegni e workshop, animati da esperti di settore, istituzioni e associazioni di categoria, esplora le implicazioni pratiche e le opportunità derivanti da questo scenario in rapido cambiamento.

La manifestazione abbraccia l’intera gamma di attività legate alla distribuzione di carburanti, delineando un ecosistema complesso e interconnesso.

Il core business, il comparto “Oil”, è rappresentato da aziende specializzate nella progettazione e costruzione di impianti di distribuzione, nella garanzia della sicurezza operativa, nell’installazione di tecnologie avanzate e nella gestione integrata dei sistemi.

Parallelamente, il segmento “NonOil” amplia l’offerta, includendo servizi correlati come autolavaggi, punti vendita di prodotti di consumo (vendor), soluzioni per lo stoccaggio e il trasporto di carburanti e combustibili, con un’attenzione particolare all’evoluzione dei veicoli, dei serbatoi e delle infrastrutture di supporto.

Un aspetto centrale dell’edizione 2025 è l’esplorazione delle alternative ai combustibili fossili.

La crescente importanza della mobilità elettrica è testimoniata dalla presenza di aziende specializzate in sistemi di ricarica e soluzioni innovative per l’alimentazione di veicoli a basse emissioni.

L’evento non solo traccia il percorso verso un futuro più sostenibile, ma fornisce anche strumenti concreti per affrontare le sfide tecniche, economiche e normative che accompagnano questa transizione, promuovendo l’innovazione e la collaborazione tra i diversi attori della filiera.

OilenonOil si conferma quindi un punto di riferimento imprescindibile per chi opera nel settore e desidera anticipare le tendenze e plasmare il futuro della distribuzione energetica.