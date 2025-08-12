HomeFiere & EventiPaestum Campione della Mozzarella: Trionfa l'Eccellenza Campana

Paestum Campione della Mozzarella: Trionfa l’Eccellenza Campana

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Fiere & Eventi
Nel cuore della regione Campania, a Paestum, si celebra un primato gastronomico: la denominazione di eccellenza per la mozzarella di latte vaccino. Un riconoscimento prestigioso, frutto della quarta edizione del “Campionato della Mozzarella”, un evento di rilevanza nazionale che ha coronato il percorso di sedici caseifici selezionati, culminando in una fase finale intensa e competitiva tenutasi a Napoli.Il verdetto, frutto di un giudizio attento e rigoroso espresso da una giuria di esperti, ha premiato il Caseificio San Salvatore di Paestum, sancendolo come il produttore di mozzarella d’eccellenza. Questa vittoria non è solo un trionfo per il caseificio, ma anche un ulteriore sigillo di qualità per l’intera area di Paestum, rinomata per la sua tradizione casearia secolare.La mozzarella campana, e in particolare quella proveniente da Paestum, è un prodotto intrinsecamente legato al territorio. Il clima mite, l’erba rigogliosa e l’acqua pura contribuiscono a conferire al latte vaccino caratteristiche uniche, fondamentali per la produzione di una mozzarella dal sapore intenso e dalla consistenza perfetta. L’arte del casaro, tramandata di generazione in generazione, completa il quadro, permettendo di trasformare il latte fresco in un prodotto di ineguagliabile qualità.Il Campionato della Mozzarella, come manifestazione, assume un ruolo cruciale nel promuovere e valorizzare la filiera produttiva casearia campana. Non si tratta solo di una competizione, ma di un’occasione per condividere conoscenze, sperimentare nuove tecniche e consolidare standard elevati. Il riconoscimento ottenuto dal Caseificio San Salvatore rappresenta un incentivo per tutti i produttori a perseguire l’eccellenza, contribuendo a mantenere viva la tradizione e a proteggere l’identità di un prodotto simbolo del Made in Italy.La vittoria di Paestum sottolinea l’importanza di salvaguardare la produzione artigianale, spesso a rischio di essere soppiantata da processi industriali. Il prodotto vincitore, frutto di un’attenta selezione delle materie prime e di una lavorazione manuale che rispetta i tempi della natura, incarna i valori di autenticità e genuinità che contraddistinguono la vera mozzarella campana. È un invito a riscoprire il piacere di un alimento semplice, ma straordinario, capace di raccontare la storia di un territorio ricco di storia, cultura e sapori unici.

