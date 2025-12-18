Pandoro vs Panettone: Sorpresa nel Natale degli Italiani

Il panorama dei dolci natalizi italiani si configura, quest’anno, con una dinamica inattesa: il pandoro si aggiudica la palma del dolce preferito dagli italiani, ottenendo un consenso pari al 52,6% contro il 47,4% del panettone.

Un dato significativo, rivelato da un’indagine condotta da AstraRicerche per conto di Unione Italiana Food, che intercetta il crescente desiderio di un Natale all’insegna della leggerezza e della tradizione veneta.

Questo sorpasso, sebbene apparentemente marginale, riflette una profonda evoluzione nel comportamento dei consumatori.

Se il panettone, con la sua storia milanese e il suo profilo ricco di canditi, ha a lungo rappresentato l’apice del Natale italiano, il pandoro, con la sua forma iconica a stella e la sua consistenza soffice e burrosa, sembra aver conquistato un pubblico sempre più ampio, attratto dalla sua versatilità e dalla sua capacità di evocare un’atmosfera festosa senza la pesantezza percepita da alcuni nel panettone.

L’indagine AstraRicerche, condotta in prossimità delle festività natalizie, non si limita a rilevare una preferenza, ma coglie un momento cruciale: quello immediatamente precedente al via delle celebrazioni, un periodo in cui le famiglie si preparano a pranzi, cene e incontri che vedono i dolci da forno protagonisti indiscussi.

I numeri complessivi dell’industria dolciaria italiana, forniti dall’Associazione che rappresenta 26 categorie merceologiche, sono comunque impressionanti: oltre 33 milioni di unità di panettoni e pandori sono state vendute solo nel mese di dicembre, concentrando il 70% dei consumi annuali.

Questa concentrazione evidenzia la centralità del Natale nel ciclo di vita di questi prodotti, che vedono le vendite salire vertiginosamente durante le festività per poi rallentare drasticamente nel resto dell’anno.

L’inversione di tendenza, seppur modesta, potrebbe indicare una più ampia trasformazione nei gusti italiani, con una preferenza crescente per i sapori più delicati e una riscoperta della tradizione veneta, espressione di un Natale elegante e raffinato.

È altresì plausibile che la maggiore versatilità del pandoro, più facilmente adattabile a diverse interpretazioni e abbinamenti, ne abbia ampliato il bacino di consumatori, rendendolo una scelta più diffusa e apprezzata.

Il futuro dirà se questa tendenza si consoliderà, ma per ora il pandoro si conferma un astro nascente nel firmamento dei dolci natalizi italiani.