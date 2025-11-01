Panettone AIRC: Dolcezze per la ricerca sui tumori pediatrici

Il Natale 2025 si tinge di speranza grazie al ritorno del panettone solidale di AIRC – Fondazione per la Ricerca sul Cancro, un gesto concreto per alimentare la ricerca rivoluzionaria sui tumori pediatrici.

Ogni anno, in Italia, la drammatica realtà vede circa 1.400 infanti e adolescenti sotto i 14 anni confrontarsi con una diagnosi oncologica, un numero che esige un impegno continuo e innovativo.

Questo panettone, giunto alla sua seconda edizione, non è semplicemente un dolce natalizio, ma l’espressione di una collaborazione prestigiosa: una ricetta inedita, creata ad hoc da maestri pasticceri appartenenti a JRE – Jeunes Restaurateurs Italia, un’associazione che riunisce gli chef più talentuosi e innovativi del panorama gastronomico internazionale.

Disponibile online attraverso lo shop della Fondazione ad un contributo di 30 euro, il panettone si rivela un’esperienza sensoriale complessa e ricercata.

La sua preparazione onora la tradizione, abbracciando al contempo ingredienti di eccellenza, veri tesori del territorio italiano e non solo.

L’uva sultanina e i canditi si fondono con la dolcezza del mandarino tardivo di Ciaculli, presidio Slow Food che ne salvaguarda la varietà, il profumo avvolgente del miele millefiori siciliano, la sapidità del sale marino integrale di Cervia, la fragranza inconfondibile della vaniglia Bourbon del Madagascar, il tocco esotico del cardamomom pepe Jamaica e il pregiato aroma dell’olio extravergine di oliva.

“Il panettone è diventato il fulcro della nostra campagna natalizia, un simbolo tangibile di generosità per sostenitori privati e aziende”, sottolinea Chiara Occulti, Chief Marketing e Fundraising Officer di AIRC.

“Il nostro obiettivo primario rimane l’accumulo di risorse dedicate alla ricerca sui tumori infantili, un campo in cui AIRC opera da pionieri, costantemente all’avanguardia.

I progressi raggiunti sono sempre più incoraggianti, tradottisi in tassi di guarigione in costante aumento, grazie a terapie innovative e sempre più personalizzate.

“Alberto Basso, Presidente di Jeunes Restaurateurs Italia, aggiunge: “La risposta entusiasta del pubblico lo scorso anno ha superato ogni nostra aspettativa.

Questa accoglienza straordinaria ci ha convinti a rinnovare il nostro impegno con ancora maggiore convinzione, sostenendo il progetto del panettone AIRC con passione e dedizione.

” L’iniziativa rappresenta un connubio perfetto tra la tradizione gastronomica italiana, l’impegno sociale e la ricerca scientifica, un regalo prezioso per il futuro dei bambini e delle loro famiglie, e un investimento cruciale per sconfiggere un male che non tramonta mai.