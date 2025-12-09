Panettone per la Pace 2025: Caffè e Caramello per un Natale di Speranza

Il Natale 2025 celebra la pace con un profumo inaspettato: caffè e caramello.

A incarnare questo auspicio gastronomico è il panettone vincitore del prestigioso “Panettone for Peace”, un riconoscimento assegnato durante la diciottesima edizione della Fiera Nazionale del Panettone e Pandoro, conclusasi a Roma.

L’opera, frutto dell’ingegno del Maestro Alessandro Slama, artigiano pasticciere della rinomata Pasticceria Da Slama di Ischia, Napoli, rappresenta un’interpretazione audace e raffinata del dolce natalizio per eccellenza.

Il concorso, divenuto un punto di riferimento per i maestri pasticceri italiani, ha visto competere numerose creazioni, ciascuna espressione di tecnica, creatività e amore per le materie prime.

Il panettone vincitore non si limita a un semplice connubio di sapori, ma incarna un’idea, un messaggio di armonia e condivisione, riflesso nell’eleganza e nell’equilibrio del gusto.

L’utilizzo del caffè, con la sua intensità aromatica, si sposa in maniera sorprendente con la dolcezza avvolgente del caramello, creando un’esperienza sensoriale complessa e appagante.

La competizione ha premiato anche l’originalità e la valorizzazione delle tradizioni regionali.

Il secondo posto è andato al Maestro Nicola Obliato della Pasticceria Mille Dolcezze di Aversa, Caserta, con il suo “Campattone”, un panettone che celebra il territorio campano attraverso l’inclusione di salumi e formaggi tipici, un omaggio alla ricchezza agroalimentare locale.

Questa interpretazione ibrida, che fonde la dolcezza del panettone con i sapori robusti e autentici del Sud Italia, testimonia la capacità dei pasticceri di innovare rispettando le radici culturali.

Il terzo gradino del podio è stato conquistato dal Maestro Giovanni Macaluso, rappresentante di Momò Delizie Siciliane, con un panettone che gioca sulle contrastanti note del basilico, del cioccolato fondente all’82% e dei lamponi in sciroppo.

La scelta di ingredienti così distinti e la loro sapiente combinazione, dimostrano un’abilità nel creare un equilibrio perfetto tra freschezza, amarezza e dolcezza, offrendo al palato un’esperienza inaspettata e memorabile.

L’edizione 2025 del “Panettone for Peace” non si limita a premiare l’eccellenza pasticcera, ma sottolinea l’importanza del cibo come veicolo di cultura, tradizione e, soprattutto, di valori condivisi, invocando un futuro di pace e serenità attraverso il piacere di un dolce simbolo del Natale.