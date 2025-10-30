Perugia: Inaugurata la Città del Cioccolato, un viaggio goloso nel tempo.

A Perugia si è inaugurata la Città del Cioccolato, un’esperienza museale inedita e ambiziosa che ridefinisce il concetto di museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato.

Con una superficie di quasi 3.000 metri quadri, questa struttura si configura come il più vasto complesso museale al mondo interamente votato a esplorare la storia, la cultura e la produzione di un prodotto che affonda le sue radici in millenni di storia umana.

Il progetto, frutto di un’iniziativa di Eurochocolate e del suo fondatore, Eugenio Guarducci, ha visto la trasformazione dell’ex mercato coperto comunale, oggetto di un significativo intervento di riqualificazione concluso nel 2016.

L’investimento complessivo, pari a circa 6 milioni di euro, testimonia l’importanza strategica attribuita a questa iniziativa per la città.

La Città del Cioccolato non è un semplice percorso espositivo.

È un viaggio sensoriale e intellettuale che attraversa continenti e secoli.

Il visitatore è immerso in un universo complesso, che spazia dalle piantagioni equatoriali alle tecniche di lavorazione artigianali, fino alle interpretazioni contemporanee del cioccolato.

L’esposizione didattica è arricchita da installazioni interattive, ricostruzioni storiche e percorsi olfattivi e gustativi, concepiti per coinvolgere attivamente ogni partecipante.

Si esplorano le origini del cacao in Mesoamerica, il suo ruolo nelle culture precolombiane e il suo percorso attraverso i commerci globali, fino a raggiungere le raffinerie e le fabbriche moderne.

L’apertura al pubblico è stata preceduta da un open day riservato ai perugini, che ha registrato un esaurimento dei posti, a riprova dell’interesse suscitato da questa nuova attrazione.

Come sottolineato da Vasco Gargaglia, presidente di Destinazione Cioccolato, Perugia ha consolidato la sua identità come “Città del Cioccolato”, eredità di una tradizione secolare – a partire dal primo laboratorio Perugina del 1907 – e promossa con successo attraverso iniziative come Eurochocolate.

La Città del Cioccolato mira a catalizzare un incremento del turismo enogastronomico e culturale, integrandosi con altre iniziative di recupero del patrimonio industriale locale.

Un elemento cruciale è la prossima inaugurazione, prevista per l’11 novembre, del primo laboratorio Perugina in via Alessi, supportata da Luisa Spagnoli spa.

Adiacente al laboratorio, in via Angusta, sorgerà il “Lab”, un hub esperienziale che offrirà un ricco calendario di eventi e approfondimenti dedicati al mondo del cacao e del cioccolato, ampliando ulteriormente l’offerta culturale e turistica della città.

L’obiettivo è creare un ecosistema di esperienze, che permetta ai visitatori di immergersi completamente nel mondo del cioccolato, scoprendo le sue origini, i suoi segreti e le sue infinite possibilità creative.