Perugia: nasce la Città del Cioccolato, un sogno goloso!

A Perugia, un sogno goloso prende forma: la Città del Cioccolato si appresta ad aprire le sue porte, trasformando l’ex mercato coperto in un’esperienza immersiva dedicata al mondo del cacao e della sua più amata derivazione.

L’inaugurazione ufficiale, prevista per giovedì 30 ottobre, segna l’apice di un percorso di un anno, intriso di passione, impegno e innovazione, guidato da Destinazione Cioccolato.

Vasco Gargaglia, presidente del consiglio di amministrazione, esprime con entusiasmo l’imminenza di questo momento cruciale, frutto di un’ambiziosa visione.

In un gesto di ringraziamento verso la comunità locale, il 30 ottobre sarà dedicato esclusivamente ai perugini, i quali, attraverso una procedura di prenotazione online, potranno accedere gratuitamente e in fasce orarie dedicate, per un’anteprima esclusiva.

Precedentemente, venerdì 24 ottobre, una preview riservata a stampa, autorità locali, soci fondatori e ai 198 sostenitori che hanno contribuito attraverso la campagna di equity crowdfunding, offrirà un assaggio dell’esperienza che attende il pubblico.

L’evento riunirà progettisti, rappresentanti delle aziende fornitrici e i numerosi partner che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.

La Città del Cioccolato non è solo un luogo di esposizione, ma un vero e proprio racconto, un viaggio sensoriale e culturale che ripercorre la storia del cacao, dalla sua origine ai moderni processi di produzione del cioccolato, con un focus particolare sul ruolo cruciale di Perugina, nata proprio nel cuore di Perugia.

Un ulteriore tassello di questa complessa narrazione sarà inaugurato martedì 11 novembre, con l’apertura del “Lab”, un centro di ricerca e sperimentazione collocato in via Alessi, nei locali storici che ospitarono la Perugina a partire dal 1907.

La ristrutturazione e il recupero di questi spazi, simbolici della tradizione cioccolatiera perugina, sono stati resi possibili grazie al sostegno di Luisa Spagnoli, testimoniando l’importanza della continuità generazionale e della valorizzazione del patrimonio industriale locale.

A partire dal 16 ottobre, il sito www.cittadelcioccolato.it permetterà ai cittadini perugini di prenotare l’ingresso gratuito per la giornata inaugurale.

Dal 1° novembre, la Città del Cioccolato si aprirà a un pubblico più ampio, confermando il suo ruolo di più grande museo esperienziale italiano dedicato al cacao e al cioccolato, un polo di attrazione turistica e culturale in grado di celebrare un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo.

L’iniziativa si pone come un progetto di rigenerazione urbana e culturale, un investimento nel futuro di Perugia, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità.