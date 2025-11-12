Piadina Italiana, Regina del Food Delivery Globale

L’ascesa gastronomica della piadina romagnola incarna un fenomeno culturale e di mercato in rapida evoluzione, consacrandola come l’eccellenza italiana più amata e ricercata nel panorama del food delivery globale.

Il report Deliveroo 100, un’analisi annuale dei trend culinari e delle preferenze dei consumatori, sottolinea come questo piatto versatile e iconico abbia conquistato il secondo posto a livello mondiale, subito dopo i bagel londinesi di Papo’s Bagels.

Questo dato, frutto di un’indagine che coinvolge nove nazioni in cui Deliveroo opera, riflette un’apprezzamento crescente per la cucina italiana e, in particolare, per la sua capacità di adattarsi alle esigenze contemporanee di velocità, convenienza e qualità.

L’analisi Deliveroo 100 offre uno spaccato interessante sulla diversità delle cucine che dominano il settore del delivery.

Sebbene i bagel di Londra detronizzino la piadina a livello globale, la presenza di piatti italiani come il N°3 Smash Brown Menù di Smash Tag (a Roma) nel ranking dei primi dieci, dimostra un forte appeal per i sapori autentici e la tradizione culinaria italiana.

Il report rivela anche la prevalenza delle cucine asiatiche, con la Cina che si distingue per la popolarità dei suoi stir-fry e bao, mentre il Giappone contribuisce con piatti iconici come gyoza, ramen e gyudon. L’influenza americana, pur significativa, si manifesta con l’hamburger, ma il lobster roll di Homer Lobster a Parigi, posizionato al quarto posto assoluto, dimostra un’evoluzione del gusto che ricerca esperienze culinarie ricercate e innovative.

A livello nazionale, la piadina de La Piadineria di Bologna non solo si afferma come la seconda scelta preferita dai consumatori italiani, ma simboleggia anche un’intera filosofia alimentare basata sulla semplicità, la freschezza degli ingredienti e la capacità di creare un piatto versatile e personalizzabile.

La concorrenza è agguerrita: Smash Tag, con il suo signature burger, conquista il secondo posto nazionale, mentre Kungfu Bao si distingue per la sua arte nella preparazione dei ravioli di manzo alla griglia.

L’ascesa della piadina, e più in generale dei piatti italiani, nel panorama del food delivery globale, è un segnale importante.

Non si tratta solo di una questione di gusto, ma di un fenomeno culturale che riflette un desiderio di autenticità, tradizione e qualità, elementi che la cucina italiana, con la sua inimitabile varietà e ricchezza, sa offrire in modo unico e riconoscibile.

La piadina, in questo contesto, incarna un simbolo di questa tendenza, un piatto semplice ma significativo che continua a conquistare palati e a definire i trend gastronomici del futuro.

Il successo del report Deliveroo 100 conferma che la cucina italiana non è solo un patrimonio culturale, ma anche un motore di innovazione e di crescita nel settore del food delivery.