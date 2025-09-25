Pizza Awards Italia: la pizza nel palcoscenico nazionale

La scena gastronomica italiana si appresta a celebrare un pilastro della sua identità culinaria: la pizza.

Lunedì 29 settembre, la quarta edizione dei Pizza Awards Italia si configurerà come un palcoscenico nazionale, ospitando ben 150 pizzerie provenienti da ogni angolo del Paese.

L’evento non si limita a una mera competizione, ma si propone come un vero e proprio osservatorio sulla evoluzione e l’innovazione nel mondo della pizza, un’analisi delle tendenze che ne definiscono il presente e il futuro.

L’iniziativa, promossa da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dall’agenzia E20-Events Factory, nasce da un’urgente necessità: valorizzare non solo il prodotto finito, la pizza in tutte le sue declinazioni – dalla classica tonda alla più moderna in teglia – ma anche il lavoro e la passione di coloro che la rendono possibile.

I Pizza Awards Italia rappresentano un riconoscimento tangibile per maestri pizzaioli, forni artigianali, ingredienti di qualità e tecniche innovative che hanno saputo distinguersi nell’ultimo anno.

La competizione non si focalizza esclusivamente sull’abilità tecnica nella preparazione dell’impasto e nella scelta dei condimenti.

L’obiettivo è quello di premiare l’eccellenza in un’accezione più ampia, che include la sostenibilità, l’attenzione all’origine dei prodotti, la creatività nell’interpretazione della tradizione e l’impegno verso la valorizzazione del territorio.

Si tratta di analizzare come le pizzerie si relazionano con la comunità locale, promuovendo la cultura gastronomica e sostenendo i produttori agricoli.

L’evento si pone, quindi, come un vero e proprio investimento nel futuro della pizza italiana, incentivando la ricerca di nuove frontiere nel campo dell’impasto, dell’idratazione, della lievitazione e della cottura.

L’attenzione si estende anche alla formazione del personale e alla promozione di un’immagine positiva del mestiere del pizzaiolo, spesso sottovalutato ma cruciale per l’economia e l’identità culturale del Paese.

I Pizza Awards Italia vogliono essere un catalizzatore per l’innovazione, un punto di riferimento per tutti coloro che, con passione e dedizione, contribuiscono a mantenere viva la tradizione della pizza, proiettandola verso nuove e stimolanti prospettive.

L’ambizione è quella di consolidare la pizza come vero e proprio ambasciatore del Made in Italy nel mondo.