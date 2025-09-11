Pizza Fest Eataly: Un Viaggio tra Sapori e Tradizioni Italiane

Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Pizza: Eataly Festeggia l’Eccellenza ItalianaEataly, epicentro globale della gastronomia italiana, lancia un omaggio a uno dei simboli indiscussi del nostro patrimonio culinario: la pizza. Il Pizza Fest, in corso fino al 21 settembre, non è una semplice manifestazione, ma un’immersione profonda nella cultura e nella tecnica di uno dei piatti più amati e riconosciuti al mondo. Quest’anno, l’evento si arricchisce di una novità significativa: la partecipazione degli store europei, ampliando il raggio d’azione e promuovendo un confronto diretto tra le diverse interpretazioni e tradizioni regionali.Il palinsesto si sviluppa attraverso un percorso degustativo che esplora la ricchezza della pizza in tutte le sue forme. I maestri pizzaioli, veri artigiani del gusto, dimostrano la loro perizia nella manipolazione dell’impasto, variando le tecniche e gli ingredienti per offrire un ventaglio di opzioni che spaziano dal classico, con la sua fragrante semplicità, alla versione più sottile, ideale per esaltare la qualità dei condimenti.Ma l’innovazione non si ferma qui. Si celebra la pizza fritta, un’esplosione di gusto e croccantezza, e la scrocchiarella, realizzata con la pregiata farina di grano duro Senatore Cappelli, un omaggio alla biodiversità e alla tradizione agricola italiana. Il calzone verticale, con la sua forma inusuale e la sua capacità di racchiudere un universo di sapori, aggiunge un tocco di originalità al percorso.Il Pizza Fest non si limita alla presentazione delle diverse varianti salate; introduce, con audacia e creatività, una nuova dimensione: la pizza dolce. Un concept inedito, un esercizio di bilanciamento tra dolce e sapido, che reinventa il concetto stesso di dessert. Si tratta di una piccola porzione di impasto, circa cinquanta grammi, lavorato con maestria e steso al mattarello, poi sapientemente ripiegato su se stesso per creare una struttura leggera e ariosa. La superficie viene cosparsa di zucchero, che, durante la cottura nel forno a legna, si trasforma in un velo croccante e caramellato, esaltando la fragranza e offrendo una piacevole nota dolce-amara. Il tutto è coronato da una farcitura finale, un tocco di golosità che completa l’esperienza sensoriale, trasformando la pizza dolce in un dessert inaspettato e memorabile. Il Pizza Fest di Eataly è dunque un invito a riscoprire la pizza, non solo come cibo, ma come espressione di arte, passione e innovazione.