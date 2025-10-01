Pollo Arrosto Day: il crunch che conquista gli italiani

Il 2 ottobre si rinnova l’appuntamento con il “Pollo Arrosto Day”, un’iniziativa promossa da Unaitalia, l’associazione nazionale dei produttori di carni avicole, volta a celebrare un pilastro dell’alimentazione italiana.

Questa edizione segna un’immersione profonda nell’esperienza sensoriale del gusto, elevando il pollo arrosto a simbolo di un trend emergente: la ricerca del “crunch effect”.

Il “crunch effect” non è semplicemente una questione di consistenza, ma un fenomeno che coinvolge la psiche e il benessere.

La masticazione lenta e consapevole, accompagnata dal suono distintivo del cibo croccante, favorisce il rilassamento e intensifica il piacere gustativo, trasformando un atto alimentare in un momento di distensione e gratificazione.

Questo aspetto, sempre più ricercato dai consumatori italiani – l’80% dei quali manifesta una preferenza per alimenti croccanti – posiziona il pollo arrosto come un ambasciatore ideale di questa tendenza.

Una recente indagine AstraRicerche conferma la popolarità del pollo arrosto, collocandolo tra i primi cinque cibi salati croccanti preferiti dagli italiani.

L’iniziativa “Il Pollo Arrosto suona bene” introduce una dimensione inedita all’esperienza, con la partecipazione straordinaria del maestro della brace Errico Recanati, chef stellato del ristorante Andreina, e del collettivo artistico Food Ensemble, creatori del rivoluzionario “concerto che puoi mangiare”.

Insieme, creeranno un’esibizione culinaria unica, combinando sapori e suoni attraverso la creazione di cracker di pollo aromatizzati con potacchio e aglio affumicato.

La performance sarà visibile in streaming sui canali social di Wilpollo.

“Il Pollo Arrosto Day è un’occasione imperdibile per esplorare le evoluzioni del settore e scoprire le peculiarità di una carne 100% italiana”, afferma Lara Sanfrancesco, direttrice di Unaitalia.

“Il pollo arrosto continua ad affascinare le famiglie italiane, apprezzate per le sue proprietà nutrizionali, il gusto invitante e la versatilità in cucina, che spazia da preparazioni leggere e salutari a ricette più ricche e croccanti.

“I dati di mercato confermano la crescente popolarità delle carni bianche.

Nel 2024, gli acquisti domestici hanno registrato un aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente, e il primo trimestre del 2025 ha mostrato una crescita ancora più significativa, con un incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questo dato sottolinea la capacità del pollo arrosto di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, che cercano alimenti gustosi, nutrienti e preparati in modo semplice e veloce, integrando perfettamente lo stile di vita moderno.

La celebrazione di questa ricorrenza si pone, quindi, come un momento di riflessione sull’importanza del prodotto, sulla sua evoluzione e sulla sua capacità di continuare a conquistare i palati italiani.