Portogallo Campione del Mondo al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

Il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, evento culinario di risonanza internazionale, ha incoronato il Portogallo campione del mondo di cous cous alla sua edizione 2024.

La vittoria, conseguita durante il Bia Cous Cous World Championship, ha visto lo chef Tiago Ferreira Silva emergere come protagonista, superando le rappresentanze di Italia e Tunisia in una competizione che ha animato il borgo siciliano dal 19 al 28 settembre.

Lo chef Ferreira Silva, figura di spicco della gastronomia portoghese in qualità di executive chef presso l’Immerso Hotel e l’Emme Restaurante di Erice, pittoresco villaggio di pescatori a nord di Lisbona, ha presentato una rivisitazione audace e originale del piatto nordafricano.

La sua creazione, un cous cous arricchito da pollo, il pregiato vino di Porto e la tradizionale salsa Cabidela – un condimento a base di sangue di pollo, aromi e spezie – ha incarnato lo spirito di innovazione e contaminazione culturale che caratterizza il festival.

L’interpretazione dello chef Ferreira Silva non è stata solo una sfida culinaria, ma anche un manifesto di sostenibilità.

L’utilizzo integrale del pollo, evitando sprechi e valorizzando ogni parte dell’animale, risuona con i principi cardine del Cous Cous Fest, che celebra l’incontro tra culture mediterranee, promuovendo un approccio consapevole e responsabile verso il cibo.

Questa filosofia si traduce in una reinterpretazione del cous cous che, pur mantenendo un legame con le radici nordafricane, si arricchisce di elementi tipici della tradizione portoghese, creando un’armoniosa fusione di sapori e tecniche.

Il Cous Cous Fest, realizzato con la partnership dell’agenzia Feedback e il supporto del Comune di San Vito Lo Capo, in collaborazione con l’assessorato al Turismo, all’Agricoltura e la Presidenza della Regione Siciliana, rappresenta un’occasione unica per la valorizzazione del patrimonio culinario siciliano e per la promozione del turismo sostenibile.

L’evento, che ogni anno attira chef e appassionati da tutto il mondo, si conferma un importante veicolo di scambio culturale e un motore di sviluppo economico per il territorio.

La vittoria del Portogallo non solo celebra l’eccellenza della cucina lusitana, ma sottolinea anche l’importanza di un approccio creativo e responsabile nella reinterpretazione delle tradizioni gastronomiche.