Rigenerare il Fresco: il futuro dei mercati ortofrutticoli italiani

Il 22 ottobre, il Cnel ospiterà la presentazione del rapporto congiunto Italmercati-Ismea 2025, “Rigenerare il Fresco”, elaborato con il contributo scientifico del Censis.

L’evento, che si preannuncia un’occasione di riflessione strategica per il settore agroalimentare, mira a inquadrare l’evoluzione dei mercati ortofrutticoli all’ingrosso in un contesto di profonde trasformazioni socio-economiche e di crescente attenzione alla sostenibilità.

Il rapporto “Rigenerare il Fresco” non si limita a un’analisi descrittiva, ma propone una lettura critica delle dinamiche che plasmano i mercati ortofrutticoli italiani.

L’indagine si concentra sulle sfide poste dai cambiamenti nelle abitudini di consumo, dall’emergere di nuovi canali di distribuzione (e-commerce, vendita diretta, filiere corte) e dall’impatto delle politiche ambientali e della transizione ecologica.

In particolare, il rapporto esplora come i mercati ortofrutticoli all’ingrosso, tradizionali fulcri dell’approvvigionamento alimentare nazionale, possano reinventarsi per rispondere efficacemente a queste nuove esigenze.

L’evento di presentazione vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale e delle associazioni di categoria: i presidenti Renato Brunetta, Livio Proietti, Giuseppe De Rita e Fabio Massimo Pallottini apriranno i lavori, introducendo le principali tematiche del rapporto.

Successivamente, due tavole rotonde offriranno un confronto diretto tra i protagonisti della filiera: produttori, operatori dei mercati, distributori e rappresentanti del mondo della ricerca.

La prima tavola si focalizzerà sulle prospettive e le necessità del settore produttivo, mentre la seconda analizzerà le strategie dei partner della distribuzione per ottimizzare i processi e valorizzare i prodotti freschi.

La giornata conclusiva sarà presieduta dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il quale offrirà una visione d’insieme delle politiche governative a sostegno del settore e delineerà le priorità per il futuro.

Il Ministro interverrà a partire dalle conclusioni emerse dalle tavole rotonde, fornendo un contributo fondamentale per la definizione di un nuovo modello di mercato ortofrutticolo, capace di coniugare efficienza, sostenibilità e qualità.

L’obiettivo è tracciare un percorso di rigenerazione per il fresco, un settore cruciale per la sicurezza alimentare e la salvaguardia del patrimonio agroalimentare italiano.