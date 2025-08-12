Roma Baccalà: Fede, Gusto e Tradizione a Roma

Roma Baccalà: Un Pellegrinaggio del Gusto tra Fede, Storia e TradizioneDal 18 al 21 settembre, il Parco Schuster di Roma si trasforma in un crocevia di sapori, storie e culture con l’edizione 2024 di Roma Baccalà, un festival gastronomico profondamente radicato nella tradizione culinaria italiana e inserito nel prestigioso calendario ufficiale di Artes e Jubileum promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale in occasione dell’Anno Santo. Quest’anno, il tema dell’accoglienza, fulcro del Giubileo, permea ogni aspetto della manifestazione, elevandola a un vero e proprio viaggio esperienziale che esplora i legami intrinseci tra cibo, fede, identità e comunità.La rassegna presenta un ricco panorama di oltre quaranta preparazioni a base di baccalà e stoccafisso, offrendo un’ampia vetta sulla versatilità di questi ingredienti chiave nella cucina regionale italiana. Ogni sera, il Teatro dello Scambio ospiterà laboratori interattivi e showcooking, guidati da chef rinomati e maestri della tradizione, per svelare le tecniche e i segreti dietro le ricette più iconiche.Una delle novità più significative di quest’anno è l’introduzione dello Spazio Capasanta, un omaggio simbolico al pellegrinaggio di San Giacomo, evocando la conchiglia della capasanta, emblema universale di accoglienza e meta di viaggi spirituali. Questo spazio dedicato ospiterà incontri stimolanti con figure di spicco del panorama religioso, accademico e culturale: religiosi, studiosi di storia alimentare, esperti di tradizioni monastiche, per approfondire le connessioni tra alimentazione, cultura, spiritualità e l’eredità secolare delle abbazie e dei monasteri italiani, custodi di sapori e ricette dimenticate.Il festival celebra anche un ponte culturale con la Norvegia, grazie alla Serata Norvegese, un’occasione esclusiva di degustazione curata dallo chef dell’ambasciata, che offrirà un assaggio delle prelibatezze culinarie scandinave. Un viaggio nei sapori regionali sarà offerto da iniziative come “Profumo di Calabria”, che presenterà le specialità a base di stocco provenienti da Mammola e Cittanova, e “La Via Italiana dello Stoccafisso”, un percorso alla scoperta delle ricette regionali più rappresentative.Non mancherà l’apporto dell’Alleanza Slow Food Ciociaria, che promuoverà la cucina tradizionale del territorio, e l’Anconetana, recentemente riconosciuta De.Cco e in dialogo con l’International Stockfish Society per la candidatura a Patrimonio UNESCO, testimoniando l’importanza culturale e storica di questa preparazione.Roma Baccalà, più che un festival gastronomico, si configura come un vero e proprio palcoscenico culturale, un luogo dove il cibo diventa narratore di storie, costruttore di ponti e custode di memorie, come sottolinea la direttrice artistica Francesca Rocchi. L’evento si inserisce a pieno titolo nel più ampio palinsesto di Schuster Regionale, un mese di eventi culturali, musicali e gastronomici che animano il Parco Schuster, offrendo un’esperienza ricca e variegata per tutti i visitatori. Il baccalà, alimento compagno di pellegrinaggi e tavole imbandite da secoli, ci accompagna in un percorso che ne rivela l’essenza, intrecciando fede, cultura e convivialità in un’unica, irripetibile esperienza.