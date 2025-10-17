Roma Capitale del Dolce: Arriva il World Trophy 2025

Roma si appresta ad accogliere un evento di portata globale: il World Trophy of Pastry, Gelato e Chocolate 2025, un palcoscenico prestigioso voluto dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC).

L’edizione del 2025, in programma l’8 e il 9 novembre presso l’Hotel Aurelia Antica, celebra l’eccellenza del settore e l’incontro di culture attraverso il linguaggio universale dell’arte dolciaria.

A presiedere l’evento, in qualità di Presidente d’Onore, figura di ineguagliabile rilievo nel panorama internazionale, il Maestro Iginio Massari, testimonianza di una carriera costellata di innovazione, formazione e profonda passione per il mestiere.

Il suo contributo non si limita alla pura tecnica, ma abbraccia un’etica del lavoro che ha plasmato intere generazioni di pasticceri, gelatieri e cioccolatieri.

La competizione vedrà contrapporsi squadre provenienti da oltre quindici nazioni, ciascuna animata dalla volontà di interpretare il tema proposto: “La natura: le bellezze della mia nazione”.

Un tema che invita a un’esplorazione profonda delle radici culturali, a una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente, a una celebrazione della biodiversità e del patrimonio naturale.

I partecipanti dovranno presentare opere che spaziano dalle sculture artistiche, imponenti fino a 180 cm, alle raffinate praline, dalle monoporzioni gelato alla creazione di una torta moderna, veri e propri capolavori gastronomici che uniscono estetica e sapori autentici.

Il giudizio, cruciale per la definizione dei vincitori, sarà affidato a una giuria tecnica di altissimo livello, composta dai Team Manager di ogni squadra, coordinata dal Presidente Thierry Bamas, rinomato Mof Pâtissier e figura di riferimento nel settore dolciario mondiale.

La competizione non si limita a valutare la perizia tecnica, ma anche la creatività, l’originalità e la capacità di interpretare il tema proposto, riflettendo la propria identità culturale e le proprie tradizioni.

“Partecipare a un evento come il World Trophy,” afferma il Maestro Massari, “significa immergersi in un crogiolo di talenti, assistere alla massima espressione del nostro mestiere e cogliere l’opportunità di confrontarsi con approcci innovativi e tecniche all’avanguardia.

” Il Maestro sottolinea l’importanza della FIPGC nel promuovere la formazione continua e l’aggregazione tra professionisti, scuole e giovani promesse, creando un ecosistema virtuoso che alimenta la crescita e l’evoluzione del settore.

L’interscambio di idee e l’incontro di culture, sostenuti dalla passione comune per l’arte dolciaria, rappresentano il vero motore dell’innovazione.

Per Matteo Cutolo, Presidente della FIPGC, la presenza del Maestro Massari costituisce un elemento di prestigio inestimabile.

Un riconoscimento unanime alla sua figura, al suo contributo fondamentale per l’affermazione della pasticceria italiana e internazionale, e un segnale forte dell’impegno della Federazione nel promuovere l’eccellenza, la tradizione e l’innovazione.

La cerimonia di premiazione e la consegna del Trofeo Mondiale concluderanno l’evento, suggellando un’esperienza unica e memorabile per tutti i partecipanti e gli spettatori.