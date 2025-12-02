Roma capitale del panettone: i migliori artigiani italiani si sfidano.

Roma si conferma capitale indiscussa dell’eccellenza panettatoria italiana, ospitando l’edizione 2024 di Panettone Maximo, il prestigioso festival dedicato al panettone artigianale.

Un evento che non è solo competizione, ma un vero e proprio crocevia di saperi, tecniche e passioni, capace di celebrare la tradizione e di stimolare l’innovazione in questo simbolo della pasticceria italiana.

A trionfare nella categoria “Miglior Panettone Gourmet” è lo chef Francesco Apreda, maestro nell’arte di reinterpretare la tradizione con ingredienti ricercati e abbinamenti audaci, testimoniando come la creatività possa elevare un dolce iconico a vera e propria opera d’arte.

A seguire, si piazzano rispettivamente Ernesto Iaccarino, rappresentante della rinomata dinastia della cucina campana, e Giuseppe di Iorio, chef romano capace di fondere maestria classica e innovazione contemporanea.

Completa il podio Gianfranco Pascucci, ulteriore esempio dell’elevato standard qualitativo del panorama gastronomico romano e laziale.

La giuria, un panel di assoluta competenza e autorevolezza, composto da figure di spicco nel mondo della pasticceria e del lievito madre – tra cui il Maestro Gino Fabbri, presidente onorario Apei, e Angelo Musolino, presidente Compait – ha valutato le creazioni secondo criteri rigorosi, premiando non solo il gusto, ma anche l’impasto, la lievitazione, la fragranza e l’equilibrio degli ingredienti.

Parallelamente alla competizione gourmet, si è distinta la Pasticceria Macrì per la sua impeccabile interpretazione del panettone tradizionale, un omaggio alla ricetta originale e all’autenticità dei sapori.

Dolce Tuscia, con la sua proposta al cioccolato, ha conquistato la giuria specializzata, dimostrando come l’abbinamento con questo ingrediente iconico possa dare vita a creazioni sorprendenti e golose.

Il premio Stampa Estera, attribuito da una giuria internazionale, è andato a Konig Cafè, riconoscimento che valorizza l’impegno di questa pasticceria nel promuovere l’eccellenza italiana all’estero.

L’attenzione al packaging, elemento cruciale per comunicare il valore del prodotto, ha permesso alla pasticceria pugliese L’arte di Luciano di aggiudicarsi il premio dedicato.

Infine, Lisita Pasticceria si è distinta per la sua efficace strategia di comunicazione digitale, un aspetto sempre più importante per raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Il premio del pubblico, un riconoscimento che riflette il gradimento dei consumatori, è stato assegnato a Zest Pasticceria, ulteriore conferma della sua capacità di creare un legame emotivo con i suoi clienti.

L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di 48 pasticcerie e forni provenienti da ogni angolo d’Italia, un vero e proprio mosaico di talenti che ha arricchito il panorama panettario nazionale.

La diversità regionale, dalla Lombardia all’Emilia, dalle Marche all’Abruzzo, dal Molise alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia, testimonia la vitalità e la ricchezza della tradizione dolciaria italiana, un patrimonio da custodire e da promuovere con passione e dedizione.