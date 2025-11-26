Roma celebra Flos Olei: un viaggio nel mondo dell’olio extravergine.

Roma si appresta a celebrare un evento di portata internazionale, un crocevia di culture e sapori dedicati all’eccellenza dell’olio extravergine di oliva.

Il 5 e il 6 dicembre, la capitale italiana diventerà il palcoscenico di Flos Olei, il prestigioso concorso e la relativa guida, un’iniziativa promossa da Marco Oreggia e Laura Marinelli che, con rinnovato fervore, si conferma punto di riferimento per gli amanti e i professionisti del settore.

Flos Olei non è semplicemente un concorso; è un’immersione profonda nel complesso ecosistema olivicolo globale.

Quest’anno, l’evento riunisce produttori provenienti da cinque continenti, un panorama diversificato che testimonia la diffusione della cultura dell’olivo ben oltre i confini del bacino mediterraneo.

Dalle coste frastagliate della California alle fertili pianure dell’Argentina, dalle colline dell’Australia alle valli del Cile, fino alle regioni più inaspettate dell’Asia, l’evento accoglie oli che incarnano la ricchezza delle tradizioni locali e l’ingegno dei produttori.

La selezione dei migliori oli extravergini è un processo meticoloso, guidato da un panel di esperti sensoriali, chimici e agronomi di fama internazionale.

Questi professionisti valutano non solo le caratteristiche organolettiche – la fragranza, il gusto, l’armonia – ma anche la sostenibilità delle pratiche agricole, l’impatto ambientale e il rispetto per il territorio.

Flos Olei, infatti, non si limita a premiare la qualità del prodotto, ma promuove un approccio olistico che tenga conto della filiera olivicola nella sua interezza, incoraggiando la biodiversità, la trasparenza e l’innovazione.

La guida Flos Olei, pubblicata annualmente, rappresenta un compendio di queste valutazioni, offrendo ai lettori un panorama dettagliato dei migliori oli extravergini del mondo.

Più di una semplice lista di premiati, la guida è un vero e proprio viaggio alla scoperta di territori, produttori e storie che si celano dietro ogni goccia di olio.

Attraverso profili accurati, descrizioni sensoriali evocative e approfondimenti sulle tecniche di produzione, la guida offre agli appassionati gli strumenti per orientarsi nel complesso universo dell’olio extravergine e apprezzarne appieno la ricchezza e la diversità.

L’evento di premiazione a Roma non è solo una celebrazione del successo dei produttori, ma anche un’opportunità di scambio e di networking tra esperti, giornalisti, distributori e appassionati.

È un momento di riflessione sulle sfide e le opportunità che il settore olivicolo si trova ad affrontare, come il cambiamento climatico, la competizione internazionale e la necessità di valorizzare le produzioni locali.

Flos Olei si conferma, dunque, un motore di crescita e di innovazione per il settore olivicolo globale, un ponte tra tradizione e futuro, un invito a riscoprire il valore di un alimento antico e prezioso come l’olio extravergine di oliva, ambasciatore di sapori, culture e territori.