Roma celebra il panettone: eventi, sapori e artigianato.

Roma si appresta a celebrare il panettone, icona indiscussa del Natale italiano, con un calendario di eventi che ne esaltano la maestria artigianale e la ricchezza di tradizioni.

Due appuntamenti principali, “Panettone Maximo” e la “Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro”, promettono un viaggio sensoriale tra i profumi e i sapori di questo dolce simbolo.

“Panettone Maximo”, in programma il 30 novembre presso il suggestivo Salone delle Fontane, si configura come un vero e proprio festival dedicato all’eccellenza del panettone artigianale.

L’iniziativa, frutto dell’ingegno di Fabio Carnevali e realizzata da E20 Events Factory e Ristoragency, rappresenta un’occasione unica per valorizzare la creatività e le competenze dei pasticceri italiani.

La competizione, che coinvolge ben 48 realtà provenienti da ogni angolo della penisola, si articola in due categorie distinte: panettoni che rispettano rigorosamente la ricetta tradizionale e creazioni innovative al cioccolato.

Questa divisione permette di apprezzare sia la fedeltà alle origini, con l’uso di ingredienti selezionati e tecniche consolidate, sia la capacità di sperimentare e reinterpretare il panettone in chiave contemporanea, senza snaturarne l’essenza.

La giuria, composta da esperti del settore, avrà il compito arduo di valutare i 96 panettoni in gara, tenendo conto di aspetti cruciali come la lievitazione, la qualità degli ingredienti, la sofficità dell’impasto, l’aroma e, naturalmente, il gusto.

I migliori 20 prodotti per ogni categoria accederanno alla fase finale, culminando in una cerimonia di premiazione che celebrerà l’arte del panettone artigianale e il talento dei pasticceri italiani.

La “Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro”, in programma il 6 e 7 dicembre, amplierà ulteriormente l’offerta, coinvolgendo un pubblico ancora più ampio e offrendo la possibilità di degustare e acquistare una vasta gamma di panettoni e pandori provenienti da tutta Italia.

L’evento rappresenterà un’importante vetrina per le aziende del settore, un’occasione per promuovere i propri prodotti e per entrare in contatto con appassionati e professionisti.

Questi eventi non sono semplici fiere o competizioni, ma veri e propri omaggi a un patrimonio gastronomico italiano, un’occasione per riscoprire la storia, le tradizioni e le innovazioni che ruotano attorno a un dolce che, ogni anno, continua a incantare e deliziare i palati di tutto il mondo.

Rappresentano un richiamo all’importanza della qualità artigianale, del rispetto degli ingredienti e della trasmissione di un sapere antico, custode di un’eccellenza che fa parte dell’identità italiana.