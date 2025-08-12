Roma celebra l’artigianato birrario: nasce il Premio Birre Preziose

Il tessuto economico e culturale del Lazio, e in particolare di Roma, celebra l’artigianato birraio con il “Premio Roma ‘Birre Preziose'”, un’iniziativa promossa con vigore dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda Speciale Sviluppo e Territorio, un’entità strategica dedicata all’innovazione e alla crescita del territorio. In sinergia con l’Azienda Speciale Agro Camera e l’intero sistema camerale regionale, il concorso si configura come un motore di sviluppo per il settore birrario locale, mirando a proiettare le eccellenze laziali su palcoscenici nazionali e internazionali.L’iniziativa non si limita a un semplice riconoscimento di merito, ma si articola come un progetto a più voci, con obiettivi ambiziosi e finalizzati a stimolare una crescita sostenibile e diffusa. Al centro della visione del Premio ‘Birre Preziose’ vi è la valorizzazione di birre che incarnino elevati standard qualitativi, capaci di conquistare i palati più esigenti e di rappresentare un vero e proprio patrimonio culturale.Il concorso intende, inoltre, fungere da vetrina per l’innovazione, incentivando la ricerca di nuove tecniche di produzione, l’utilizzo di ingredienti locali e sperimentazioni audaci che possano definire un’identità birraria unica e distintiva per il Lazio. Questo aspetto è cruciale per rispondere alle crescenti richieste di un mercato in continua evoluzione, sempre più attento alla diversificazione e alla ricerca di esperienze gustative originali.Un elemento fondamentale del Premio Roma ‘Birre Preziose’ è l’impegno a sostenere la crescita professionale dei mastri birrai. L’iniziativa promuove un percorso continuo di apprendimento e perfezionamento, incoraggiando l’adozione di pratiche all’avanguardia e la condivisione di conoscenze e competenze. Questo sforzo congiunto mira a elevare costantemente il livello qualitativo del prodotto birrario locale, consolidando la sua reputazione di eccellenza.Riconoscendo il ruolo cruciale delle nuove generazioni nell’economia del futuro, il concorso si propone anche di favorire lo sviluppo di startup e di imprenditoria giovanile nel settore birrario. Offrendo opportunità di visibilità, mentorship e accesso a risorse, il Premio Roma ‘Birre Preziose’ ambisce a creare un ecosistema favorevole all’innovazione e alla creazione di nuove opportunità di lavoro nel territorio.Per partecipare a questa importante iniziativa, le aziende interessate sono invitate a inviare la propria candidatura entro il 9 ottobre 2025, tramite l’indirizzo email: sviluppo@sviluppoeterritorio.camcom.it. Un’occasione imperdibile per le aziende birrarie laziali per affermare la propria identità, accrescere la propria visibilità e contribuire alla crescita del settore birrario regionale.