San Giuseppe Jato: la 242ª Esposizione Zootecnica del Vallone

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
5
Fiere & Eventi
Un’immersione nella tradizione siciliana: la 242ª Esposizione Zootecnica del Vallone, a San Giuseppe Jato.Dal 13 al 15 agosto, San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, si trasformerà in un crocevia di culture, sapori e passioni, ospitando l’annuale Esposizione Zootecnica del Vallone. Un evento che si configura non solo come una mostra, ma come un vero e proprio viaggio nel cuore dell’identità siciliana, un ponte tra passato e presente, tra ruralità e turismo culturale.L’Esposizione, risalente al 1780, vanta una storia secolare, radicata profondamente nelle dinamiche agricole e commerciali dell’isola. Dalle sue origini come “fiera jatina-mortillara”, un mercato vivace dove si scambiavano bestiame di pregio – cavalli robusti, asini resistenti e buoi potenti – all’attuale vetrina di razze autoctone, l’evento ha subito una trasformazione significativa. Quel luogo di scambio primario si è evoluto in una celebrazione della biodiversità zootecnica siciliana, un tributo alle antiche pratiche di allevamento e un’occasione per la valorizzazione del patrimonio genetico locale.La mostra non è solo un palcoscenico per gli animali. È un’esperienza multisensoriale che coinvolge il visitatore in un percorso di scoperta. Degustazioni di prodotti tipici, dalla ricotta fresca al pane di grano antico, offriranno un assaggio autentico dei sapori dell’isola. Convegni e workshop, animati da veterinari ed esperti del settore, forniranno spunti di riflessione sulle sfide e le opportunità legate all’allevamento sostenibile e alla conservazione delle razze a rischio.L’importanza dell’evento trascende i confini locali. Ogni anno, accoglie un flusso crescente di visitatori, tra cui turisti internazionali e siciliani emigrati all’estero, desiderosi di riconnettersi con le proprie radici e di condividere con i propri cari la ricchezza della tradizione. L’Esposizione Zootecnica del Vallone si configura, in definitiva, come un elemento cruciale per la promozione del territorio, un volano per lo sviluppo economico locale e un’occasione unica per celebrare l’unicità della cultura siciliana. Un’eredità preziosa, tramandata di generazione in generazione, che continua a vivere e a rinnovarsi, forte delle sue radici e proiettata verso il futuro.

