Sapori e Sport a Marina di Modica: #AdessoPasta in Tour

By Redazione CityFood
Fiere & Eventi
Il cuore della Sicilia pulsa di sapori e movimento il 2 e il 3 agosto, quando Marina di Modica si trasforma in un crocevia di cultura gastronomica e sportiva. Qui, l’affascinante villaggio itinerante #AdessoPasta, progetto emblematico della campagna istituzionale “La pasta. Integratore di felicità”, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e gestita da Ismea, invaderà l’area di via Falconara, numero civico 11.L’iniziativa, concepita per celebrare il ruolo centrale della pasta nella dieta e nell’identità italiana, non è solo un evento culinario, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. L’atmosfera di festa sarà palpabile, con eventi gratuiti che animeranno le giornate: sabato dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:00, e domenica fino alle 20:00. Il fulcro dell’esperienza sarà il foodtruck #AdessoPasta, vero e proprio laboratorio di sapori, dove chef esperti daranno vita a show-cooking ispirati alle ricette tradizionali siciliane, reinterpretate in chiave moderna. Il pubblico potrà interagire attivamente attraverso un coinvolgente gioco a quiz, un percorso interattivo che ne metterà alla prova le conoscenze sulla storia, la cultura e le curiosità legate al mondo della pasta. La campagna social, amplificata dalla presenza di nove creator digitali – alcuni dei quali presenti in loco – contribuirà a diffondere l’entusiasmo e la passione per questo piatto iconico. A fare da guida esperta in questo viaggio gastronomico sarà Stella Menna, food blogger e instagrammer (@unastellaincucina), capace di raccontare con passione e competenza il mondo del cibo.L’elezione di Marina di Modica come location non è casuale. La cittadina iblea, gioiello architettonico e culturale, ospita contemporaneamente una tappa del Campionato Italiano di Beach Volley Gold 2025, organizzato dalla Fipav. La strategica vicinanza del villaggio #AdessoPasta ai campi di gioco crea un’opportunità unica per unire due passioni: l’amore per la buona cucina e l’emozione dello sport.Questa quinta e ultima tappa del tour, che ha già illuminato Montesilvano (Abruzzo), Porto Sant’Elpidio (Marche), Caorle (Veneto) e Salerno (Campania), rappresenta il culmine di un percorso attraverso le regioni italiane, alla scoperta delle diverse tradizioni e interpretazioni della pasta. Un’occasione irripetibile per celebrare un patrimonio culturale immateriale, simbolo di convivialità, tradizione e innovazione, capace di unire persone e territori in un abbraccio di sapori autentici e storie da raccontare. Il villaggio #AdessoPasta a Marina di Modica, dunque, non è solo un evento, ma un vero e proprio invito a riscoprire il piacere di stare insieme, condividendo un piatto semplice e straordinario come la pasta, e a celebrare la ricchezza del patrimonio gastronomico italiano.

