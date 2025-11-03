Settimana della Cucina Italiana: Eccellenza e Sapori tra Dubai e Abu Dhabi

Nell’effervescente scenario culturale ed economico di Abu Dhabi e Dubai, si apre la decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, un’iniziativa promossa con fervore dall’Ambasciata d’Italia, in sinergia col Consolato generale di Dubai, l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e l’Istituto Italiano di Cultura.

Più di una semplice celebrazione gastronomica, la rassegna si configura come un’immersione nel cuore dell’identità italiana, intesa come patrimonio inestimabile di valori, salute, innovazione e benessere.

L’evento si inaugura con un prestigioso banchetto, un’occasione unica per riunire ottanta tra i più illustri chef italiani, figure di spicco nel panorama culinario nazionale, come Roberto Cerea, Domenico Stile e Daniele Lippi, portatori di tecniche e tradizioni che incarnano l’eccellenza del Made in Italy.

Un tema particolarmente suggestivo accompagnerà la rassegna: “I Sapori dei Grandi Compositori”, una cena d’autore a Dubai che esplora l’affascinante connessione tra arte musicale e tradizione gastronomica, immaginando i piatti preferiti dai giganti della musica italiana e reinterpretandoli con creatività e rispetto per l’originale.

Parallelamente, l’Italia si presenta al mondo con forza e dinamismo attraverso la sua industria alimentare.

Dal 31 ottobre al 6 novembre, l’attenzione si concentra su Dubai, dove l’Italia sarà protagonista assoluta al Gulfood Manufacturing, una fiera di riferimento per il settore agroalimentare.

L’ICE curerà uno spazio dedicato al networking tra aziende, un vero e proprio hub per favorire l’incontro tra innovazione tecnologica, ricerca e produzione, valorizzando la leadership italiana in questo cruciale ambito.

La Settimana della Cucina Italiana non si limita a celebrare il cibo, ma si propone anche come piattaforma per la crescita professionale e la condivisione di esperienze.

L’11 novembre, l’Ambasciata ospiterà la seconda edizione della Rete degli Chef Italiani negli Emirati Arabi Uniti, un’iniziativa strategica per rafforzare il legame tra i professionisti del settore, consolidando il loro ruolo di ambasciatori del gusto autentico e della qualità agroalimentare italiana.

In un gesto di omaggio alla storia millenaria, il 12 novembre Abu Dhabi celebrerà i 2.500 anni dalla fondazione di Napoli, con la partecipazione di figure di rilievo come Eike Dieter Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e Alessandra Calise Martuscelli, vicepresidente della fondazione Ipogeo dei Cristallini, testimoni della ricchezza culturale e artistica di questa città vibrante.

Un evento speciale, un concerto del maestro Alessandro Martire nel suggestivo scenario del deserto di Ras Al Khaimah, sarà accompagnato da una cena curata dallo chef Mangione, un omaggio al sovrano dell’Emirato, un momento di scambio culturale e di rafforzamento dei legami diplomatici.

Il 16 novembre, le regioni Piemonte e Liguria offriranno un viaggio sensoriale attraverso i loro piatti più iconici, un’occasione per scoprire la varietà e la raffinatezza della cucina italiana regionale.

La Settimana della Cucina Italiana si concluderà il 20 novembre a Dubai, con un elegante ricevimento organizzato dal Consolato generale d’Italia, con il prezioso contributo dell’ICE, che dedicherà particolare attenzione alla Sicilia, grazie alla presenza dello chef Filippo La Mantia, un maestro nell’arte di reinterpretare le tradizioni culinarie dell’isola in chiave contemporanea.

L’evento rappresenta un sigillo di eccellenza e un invito a riscoprire la magia del Made in Italy.