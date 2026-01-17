Sigep World: Eccellenza, Innovazione e Inclusione a Rimini

La vibrante cornice di Rimini si è animata con l’apertura di Sigep World, l’evento globale che celebra l’eccellenza artigianale e l’innovazione nel settore della pasticceria, panificazione, caffè e pizza.



Più che una fiera, Sigep World si configura come un crocevia di idee, un laboratorio di sperimentazione e un punto di incontro per professionisti, imprese e appassionati provenienti da ogni angolo del pianeta.



Quest’anno, l’edizione si distingue per un focus particolarmente marcato sull’evoluzione del settore, affrontando le sfide del mercato contemporaneo e proiettandosi verso il futuro.

L’agenda è ricca di workshop, demo e competizioni, con un’attenzione specifica alle tecniche innovative, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle materie prime locali.



I maestri pasticceri, panificatori, baristi e pizzaioli internazionali condividono le loro conoscenze, ispirando la prossima generazione di talenti e stimolando la creatività.



Oltre alla presentazione di macchinari all’avanguardia e ingredienti di alta qualità, Sigep World pone l’accento sulla formazione continua, con corsi e seminari dedicati alla sicurezza alimentare, alla gestione aziendale e alle nuove tendenze del mercato.



Si discute di inclusività, accessibilità e dell’importanza di un approccio etico nella produzione e distribuzione dei prodotti.



La presenza, al taglio del nastro, della Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli sottolinea l’impegno del governo a promuovere un settore inclusivo e accessibile, che tenga conto delle esigenze di tutti, valorizzando il ruolo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e nell’imprenditoria.

Un messaggio forte a sostegno di un’industria che sappia coniugare tradizione, innovazione e responsabilità sociale.

Sigep World si conferma, così, non solo vetrina di eccellenza, ma anche motore di cambiamento e di progresso per l’intero comparto agroalimentare italiano.

