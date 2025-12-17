Sol Expo 2026: L’Olio al Centro della Cultura Gastronomica Italiana

Sol Expo, la fiera dedicata all’olio extravergine di oliva, si appresta a celebrare un’edizione cruciale, dal 1 al 3 marzo 2026 a Verona, in concomitanza con Vinitaly.

Questa manifestazione, che dopo un debutto autonomo previsto per il 2025, affonda le sue radici in 28 anni di storia, si configura come un crocevia imprescindibile per l’intera filiera olivicola, un racconto a 360° che spazia dall’olivo alla tavola, fino a esplorare le inedite prospettive del futuro.

Oltre a confermare la partecipazione di dieci regioni italiane, Sol Expo si propone come piattaforma internazionale per valorizzare un protagonista indiscusso della gastronomia italiana: l’olio extravergine di oliva.

L’evento adotta un modello ibrido B2B2C, strategico per favorire la sinergia tra professionisti del settore, consumatori attenti e appassionati emergenti, creando un ecosistema dinamico e stimolante.

L’importanza di questa edizione è amplificata da due elementi di rilevanza globale: la recente campagna olearia 2025/26 che ha superato le 200.000 tonnellate, testimoniando la resilienza e la vitalità del settore, e il prestigioso riconoscimento UNESCO che ha consacrato la cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

L’olio, in questo scenario, emerge come un elemento fondante della nostra identità culinaria, un’espressione tangibile di sapori, tradizioni e territori.

“L’olio è un linguaggio universale che incarna l’essenza della nostra cultura gastronomica,” sottolinea Federico Bricolo, presidente di Veronafiere.

“Il riconoscimento UNESCO ci invita a riscoprire e a celebrare questa eredità collettiva, e Sol Expo si fa portavoce di un racconto appassionante, che esplora le innumerevoli forme e possibilità dell’olio, con un’attenzione particolare all’innovazione e alla cucina contemporanea.

“Un elemento chiave dell’evento è il programma di incoming, realizzato in collaborazione con l’Agenzia ICE, che attirerà a Verona oltre 80 top buyer provenienti da mercati strategici come Stati Uniti, Giappone, Germania, Nord Europa, Paesi CSI, Cina e Paesi del Golfo.

Questo flusso di visitatori internazionali non solo rafforza la presenza del Made in Italy sui mercati esteri, ma offre anche l’opportunità di creare nuove partnership e di promuovere l’olio italiano come eccellenza agroalimentare di fama mondiale.

Sol Expo si prefigge quindi di essere più di una semplice fiera: un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo di incontro e di scambio, dove tradizione e innovazione si fondono per scrivere il futuro dell’olio extravergine di oliva e della cultura gastronomica italiana.