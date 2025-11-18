Studenti siciliani ambasciatori del Made in Italy a Istanbul

Un’eccellenza culinaria siciliana e italiana si appresta a illuminare il palcoscenico internazionale: gli studenti dell’Istituto Superiore Don Calogero Di Vincenti di Bisacquino (Palermo) saranno i rappresentanti ufficiali dell’Italia alla prestigiosa “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, un evento di portata globale promosso dal Liceo Italiano Imi di Istanbul.

La manifestazione, in programma dal domani fino a venerdì, si configura come un ponte culturale tra l’Italia e la Turchia, un’opportunità unica per celebrare l’inestimabile patrimonio gastronomico italiano e favorire un dialogo interculturale tra giovani provenienti da contesti diversi.

L’evento non si limiterà a una semplice esibizione culinaria.

Gli allievi siciliani, con la guida dei loro docenti, offriranno preparazioni gastronomiche accuratamente selezionate, capaci di incarnare la ricchezza e la diversità della cucina mediterranea.

Un’opportunità imperdibile per presentare al pubblico internazionale le tradizioni enogastronomiche regionali, attraverso degustazioni e un’elegante cena di gala.

La presenza di rappresentanti diplomatico-consolari italiani in Turchia sottolinea l’importanza strategica dell’iniziativa, che si propone come ambasciatrice del Made in Italy.

“È per noi un privilegio assoluto – sottolinea con orgoglio il dirigente scolastico dell’Istituto Di Vincenti, Giuseppe Zambito – poter onorare l’Italia in un contesto di tale rilevanza culturale e simbolica.

La cucina, in particolare, si rivela un veicolo straordinario per esprimere la nostra identità e promuovere un dialogo costruttivo.

Questo viaggio rappresenta una sfida stimolante per i nostri studenti, i quali avranno l’opportunità di condividere con il mondo le peculiarità della tradizione gastronomica siciliana, intesa come espressione autentica del nostro Paese.

“L’iniziativa, promossa dal dirigente scolastico del Liceo Imi di Istanbul, Giuseppe Finocchiaro, trascende la semplice celebrazione del gusto.

La “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” ambisce a creare un vero e proprio laboratorio di scambio, in cui le differenze geografiche e culturali si annullano a favore di un’esperienza condivisa.

Il valore aggiunto risiede nella creazione di legami duraturi tra studenti provenienti da realtà differenti, gettando le basi per future collaborazioni e per una comprensione reciproca che vada al di là dei confini nazionali.

L’evento si configura, quindi, non solo come un’occasione di promozione gastronomica, ma soprattutto come un investimento nel futuro, un seme di speranza per un mondo più aperto e interconnesso.