Taiwan Campione al Panettone World Championship 2025

L’edizione 2025 del Panettone World Championship, un evento che celebra l’arte e la scienza della panificazione artigianale, ha incoronato Taiwan come campione indiscusso.

La competizione, un vero e proprio palcoscenico per l’eccellenza dei grandi lievitati, ha visto l’Argentina conquistare il secondo posto e l’Australia aggiudicarsi il terzo gradino del podio.

La finale, di grande respiro tecnico e sensoriale, si è conclusa a Host, la fiera leader nel settore dell’ospitalità e del food service di Milano.

Il percorso verso la vittoria è stato articolato in quattro giorni di intensa competizione a Verona, durante i quali nove squadre nazionali – Argentina, Australia, Brasile, Cina, Germania, Giappone, Perù, Spagna e Taiwan – si sono sfidate a colpi di impasti, lievito madre e creatività.

L’Italia, detentrice del titolo nel 2023, ha ceduto il primato, dimostrando come la competizione si rinnoi e si elevi costantemente.

Le squadre, composte da maestri panificatori e pasticceri altamente qualificati, hanno presentato tre interpretazioni del panettone, esaltandone le diverse sfaccettature: la ricca tradizione del Panettone Classico Italiano, l’irresistibile golosità di quello al Cioccolato e l’audace innovazione del Panettone al Gelato, una sfida che ha richiesto una profonda comprensione delle reazioni chimico-fisiche coinvolte nella lievitazione e una magistrale gestione delle temperature.

Oltre alle prove principali, le squadre si sono cimentate in prove speciali che hanno testato la loro abilità tecnica e la loro visione artistica: la Monoporzione Circolare, una prova di precisione e controllo delle dimensioni; il Fiore di Lievito Madre, che ha esaltato la vitalità e la complessità del lievito naturale; e il Panettone Decorato, un’opportunità per esprimere la propria creatività e il proprio legame con il territorio.

Un panel di sei giurie esperte, composto da chef stellati, sommelier, esperti di panificazione e giornalisti specializzati, ha avuto il compito arduo di valutare le performance delle squadre, considerando non solo il gusto e l’aroma dei panettoni, ma anche la tecnica impiegata, la presentazione e l’originalità delle creazioni.

I giudizi, ponderati e documentati, hanno contribuito a definire la classifica assoluta, assegnando anche riconoscimenti speciali per l’eccellenza in specifiche aree.

Il Panettone World Championship 2025 è stato promosso e organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, un’istituzione che si dedica alla preservazione e alla promozione delle tecniche tradizionali di panificazione, con il prestigioso patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e in collaborazione con HostMilano, piattaforma di riferimento per l’innovazione nel settore alimentare e dell’ospitalità.

L’evento si conferma un punto di riferimento internazionale per gli appassionati e i professionisti del settore, celebrando la tradizione, l’innovazione e la passione per il panettone.