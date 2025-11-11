Taiwan trionfa al Concorso Cutò: Sylvia Chao, gelato d’eccellenza.

Il prestigioso Concorso Internazionale Francesco Procopio Cutò, fulcro del Sherbeth, Festival Internazionale del Gelato Artigianale, ha incoronato Sylvia Chao, gelatiere taiwanese, come vincitrice assoluta della diciassettesima edizione, tenutasi a Palermo dal 7 al 10 novembre.

Un trionfo che celebra l’eccellenza artigianale e l’innovazione nel panorama mondiale della gelateria.

Sylvia Chao, proprietaria e anima della gelateria Mountain in Blue, situata nel pittoresco Lukang Township, nella contea di Changhua, ha conquistato la giuria con il suo audace e raffinato gusto “Luce d’Oolong”.

La creazione, espressione di una profonda ricerca di equilibrio tra tradizione e sperimentazione, ha saputo evocare l’essenza dell’infuso di tè oolong, reinterpretandolo in chiave gelato con una complessità aromatica e una delicatezza inaspettate.

Il podio si è completato con la presenza di due interpreti italiani di altissimo livello.

Antonio Luzi, talentuoso gelatiere marchigiano alla guida della gelateria Makí di Fano, si è aggiudicato il secondo posto con “Il Giardino di Babilonia”, un omaggio alla ricchezza e alla varietà botanica del Mediterraneo, tradotta in un’esperienza gustativa ricca di sfumature.

Valerio Gaveglia, romano e artefice della gelateria Gelasio, ha conquistato il terzo posto con “Cosmopolita”, una creazione che riflette l’influenza di culture e sapori provenienti da tutto il mondo, un vero e proprio viaggio sensoriale in forma di gelato.

L’edizione 2024 del Concorso Cutò ha visto la partecipazione di cinquanta maestri gelatieri provenienti da diverse nazioni, tutti impegnati a dimostrare la propria abilità e creatività.

La competizione, come da tradizione, non si è limitata alla sola valutazione dei gelati, ma ha abbracciato un percorso più ampio di approfondimento e scoperta, attraverso incontri dedicati alla degustazione, talk con esperti del settore e laboratori di sperimentazione.

Sherbeth, più che un semplice festival, si configura come un vero e proprio crocevia di idee e contaminazioni, un luogo di incontro tra artigiani, professionisti e appassionati del gelato.

La prossima edizione, prevista per novembre 2026, si preannuncia come un’ulteriore vetrina di eccellenza e innovazione, in grado di consolidare il ruolo del gelato artigianale come patrimonio culturale e gastronomico di inestimabile valore.

La vittoria di Sylvia Chao, simbolo di una nuova generazione di gelatieri capaci di coniugare rispetto per la tradizione e coraggio nell’esplorazione di nuove frontiere sensoriali, ne è la prova tangibile.