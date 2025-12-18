Terra Madre 2026: 40 Anni di Biodiversità e Futuro del Cibo

Terra Madre Salone del Gusto 2026: Un Quarantennale di Biodiversità e Futuro del CiboTorino si appresta ad accogliere, dal 24 al 28 settembre 2026, un’edizione particolarmente significativa di Terra Madre Salone del Gusto, un evento cardine per il panorama culturale e gastronomico internazionale.

Questa edizione celebrerà il quarantesimo anniversario di Slow Food Italia, un traguardo che coincide con una riflessione approfondita sul ruolo cruciale dell’associazione nella salvaguardia della biodiversità globale.

Il Salone non si configura semplicemente come una fiera del cibo, ma come un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di esperienze e un momento di condivisione tra produttori, cuochi, studiosi, attivisti e cittadini.

Il cuore pulsante dell’evento è la difesa della biodiversità – non solo quella alimentare, ma anche quella dei saperi tradizionali e delle culture locali – un patrimonio fragile minacciato dall’agricoltura intensiva, dalla standardizzazione dei prodotti e dalla globalizzazione indiscriminata.

L’eredità di Terra Madre Salone del Gusto risiede nella sua capacità di costruire una rete globale di comunità, un tessuto connettivo che abbraccia territori e culture diverse, promuovendo un modello di produzione agroalimentare sostenibile ed equo.

Progetti come l’Arca del Gusto, un catalogo vivente di specie alimentari a rischio di estinzione, e i Presìdi Slow Food, che sostengono direttamente i produttori che preservano antiche varietà e tecniche di lavorazione, incarnano questo impegno.

Organizzato con il sostegno di Città di Torino, Regione Piemonte e Slow Food, il Salone 2026 si estenderà per l’intera città, trasformando vie, piazze e quartieri in un palcoscenico di eventi.

Attese centinaia di iniziative, tra cui conferenze stimolanti, laboratori sensoriali coinvolgenti, cene conviviali con chef di fama e produttori artigianali.

Particolare attenzione sarà rivolta all’educazione alimentare, con incontri nelle scuole, laboratori per bambini, visite guidate agli orti urbani e progetti che mirano a sensibilizzare le nuove generazioni all’importanza di un’alimentazione consapevole e responsabile.

Il tradizionale Mercato di Terra Madre Salone del Gusto rappresenterà il fulcro dell’evento, accogliendo centinaia di produttori provenienti da ogni angolo del pianeta.

Questi artigiani del gusto offrono non solo prodotti eccezionali, ma anche storie di resilienza, passione e profonda connessione con il territorio.

Il Mercato diventa così un luogo di incontro, scambio culturale e scoperta di sapori autentici, testimonianza tangibile di un modello agroalimentare che valorizza la diversità, la sostenibilità e il benessere collettivo.

L’edizione 2026 si propone di rafforzare questo impegno, esplorando nuovi formati e collaborazioni con realtà culturali cittadine, per offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.