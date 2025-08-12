HomeFiere & EventiTreviso celebra Maffioli e il Tiramisù: torna il Tiramisù World!

Treviso celebra Maffioli e il Tiramisù: torna il Tiramisù World!

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Fiere & Eventi
Articolo precedente
Intossicazione da botulino a Cagliari: Fiesta Latina nel mirino.
Articolo successivo
EasyCoop: l’estate rivela i cibi preferiti degli italiani.

La città di Treviso si appresta ad accogliere la nona edizione del Tiramisù World (Twc), un evento culinario di rilevanza internazionale, dal 10 al 12 ottobre prossimi. L’evento, curato da Francesco Redi, si configura come un omaggio inedito e sentito, celebrando il centenario di Giuseppe “Bepo” Maffioli, figura poliedrica e precursore nella valorizzazione del patrimonio gastronomico veneto.Maffioli, nato a Padova nel 1925 e scomparso a Treviso nel 1985, fu un intellettuale acuto e un attento osservatore del suo tempo. La sua eredità va ben oltre l’ambito culinario, abbracciando un interesse ampio per il vino, la grappa, la cultura e le tradizioni del Veneto. Fu attraverso le pagine del suo magazine trimestrale, *Vin Veneto*, che Maffioli immortalò la nascita del Tiramisù di Treviso, ricostruendone l’evoluzione e il contesto storico-culturale. La sua testimonianza si configura come un documento fondamentale, la pietra miliare che sancì la nascita di un dolce destinato a diventare un’icona della pasticceria italiana nel mondo.Il Tiramisù World, quindi, non è semplicemente una competizione tra pasticceri e chef, ma un vero e proprio viaggio nel cuore di una tradizione, un’occasione per riscoprire le radici di un simbolo gastronomico. L’evento, che attira ogni anno partecipanti e appassionati da tutto il mondo, si propone di celebrare la figura di Maffioli, riconoscendo il suo contributo essenziale alla salvaguardia e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del Veneto. Quest’edizione, in particolare, offrirà approfondimenti sulla vita e l’opera di Maffioli, con mostre di documenti originali e testimonianze inedite. I visitatori potranno immergersi nell’atmosfera del Veneto degli anni ’50 e ’60, comprendendo meglio il contesto sociale e culturale che ha permesso la nascita del Tiramisù. La competizione vera e propria vedrà sfidarsi i migliori pasticceri a livello internazionale, che dovranno reinterpretare il Tiramisù secondo la propria creatività, rispettando al contempo la sua essenza e le sue origini. Una giuria di esperti valuterà le creazioni in base a criteri come l’utilizzo di ingredienti di qualità, l’originalità della presentazione e l’equilibrio dei sapori. Ma al di là della competizione, il Tiramisù World si conferma un appuntamento imperdibile per chiunque ami il buon cibo, la cultura e le tradizioni del Veneto.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Extra Cuoca 2025: Talento al femminile e olio d’oliva di eccellenza

Nell'anticipazione della quinta edizione di Extra Cuoca 2025, un’iniziativa nazionale volta a celebrare il...

Festival del Couscous: Un Viaggio Culturale tra Sapori e Tradizioni

Il couscous, patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO dal 2020, sarà al centro di un'esplosione di...

Roma celebra l’artigianato birrario: nasce il Premio Birre Preziose

Il tessuto economico e culturale del Lazio, e in particolare di Roma, celebra l'artigianato...

San Giuseppe Jato: la 242ª Esposizione Zootecnica del Vallone

Un'immersione nella tradizione siciliana: la 242ª Esposizione Zootecnica del Vallone, a San Giuseppe Jato.Dal...

Enrico Bartolini a FoodeBook: Montecatini Terme celebra eccellenze

Montecatini Terme e la Celebrazione di un’Eccellenza Gastronomica e Culturale: Enrico Bartolini al FoodeBookMontecatini...

Festa delle Malghe del Latemar: Tradizioni e Sapori Alpini

La Festa delle Malghe del Latemar: Un Viaggio nel Cuore delle Tradizioni AlpineIl 3...

Paestum Campione della Mozzarella: Trionfa l’Eccellenza Campana

Nel cuore della regione Campania, a Paestum, si celebra un primato gastronomico: la denominazione...

Mantova in Festa: Celebrazione della Sbrisolona e del Gusto Italiano

Mantova si appresta a celebrare la Sbrisolona, una torta ben più di un dolce:...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.