Treviso celebra Maffioli e il Tiramisù: torna il Tiramisù World!

La città di Treviso si appresta ad accogliere la nona edizione del Tiramisù World (Twc), un evento culinario di rilevanza internazionale, dal 10 al 12 ottobre prossimi. L’evento, curato da Francesco Redi, si configura come un omaggio inedito e sentito, celebrando il centenario di Giuseppe “Bepo” Maffioli, figura poliedrica e precursore nella valorizzazione del patrimonio gastronomico veneto.Maffioli, nato a Padova nel 1925 e scomparso a Treviso nel 1985, fu un intellettuale acuto e un attento osservatore del suo tempo. La sua eredità va ben oltre l’ambito culinario, abbracciando un interesse ampio per il vino, la grappa, la cultura e le tradizioni del Veneto. Fu attraverso le pagine del suo magazine trimestrale, *Vin Veneto*, che Maffioli immortalò la nascita del Tiramisù di Treviso, ricostruendone l’evoluzione e il contesto storico-culturale. La sua testimonianza si configura come un documento fondamentale, la pietra miliare che sancì la nascita di un dolce destinato a diventare un’icona della pasticceria italiana nel mondo.Il Tiramisù World, quindi, non è semplicemente una competizione tra pasticceri e chef, ma un vero e proprio viaggio nel cuore di una tradizione, un’occasione per riscoprire le radici di un simbolo gastronomico. L’evento, che attira ogni anno partecipanti e appassionati da tutto il mondo, si propone di celebrare la figura di Maffioli, riconoscendo il suo contributo essenziale alla salvaguardia e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del Veneto. Quest’edizione, in particolare, offrirà approfondimenti sulla vita e l’opera di Maffioli, con mostre di documenti originali e testimonianze inedite. I visitatori potranno immergersi nell’atmosfera del Veneto degli anni ’50 e ’60, comprendendo meglio il contesto sociale e culturale che ha permesso la nascita del Tiramisù. La competizione vera e propria vedrà sfidarsi i migliori pasticceri a livello internazionale, che dovranno reinterpretare il Tiramisù secondo la propria creatività, rispettando al contempo la sua essenza e le sue origini. Una giuria di esperti valuterà le creazioni in base a criteri come l’utilizzo di ingredienti di qualità, l’originalità della presentazione e l’equilibrio dei sapori. Ma al di là della competizione, il Tiramisù World si conferma un appuntamento imperdibile per chiunque ami il buon cibo, la cultura e le tradizioni del Veneto.