Trieste Cocktail Week: un brindisi tra cultura, mixology e territorio.

La città di Trieste si appresta ad accogliere la quarta edizione della Trieste Cocktail Week, un evento che si configura non solo come celebrazione del bere miscelato, ma come vero e proprio crocevia culturale e gastronomico. Presentato ufficialmente nella cornice istituzionale del Comune, la manifestazione, che si svolgerà dal 7 al 14 settembre, si propone di ampliare ulteriormente l’offerta di intrattenimento e di valorizzare il tessuto economico locale.Guidata dall’organizzatore Filippo Vidiz (Freshmedia) e supportata da figure chiave come Antonella Nonino, rappresentante Bacardi, Matteo Pizzolini e Giuseppe Taranto (Zerocento Distribuzione), la Trieste Cocktail Week coinvolgerà 25 esercizi, dai caffè storici alle più innovative proposte bar cittadine, in un’esaltazione della mixology locale. Un numero significativo di locali ha già integrato creazioni dedicate nel proprio menù, testimoniando l’impatto e l’influenza dell’evento sulla scena gastronomica triestina.Quest’anno, l’edizione si arricchisce di nuove esperienze. L’attesissimo opening party, accessibile a tutti, si svolgerà presso il Puro beach – Tivoli Portopiccolo, un contesto suggestivo che darà ufficialmente il via alla settimana di eventi. La finale, sempre molto partecipata, si terrà al Pier, offrendo un’esperienza culminante per appassionati e professionisti.Un elemento distintivo di questa edizione è la collaborazione con la Venice Cocktail Week, un ponte ideale tra due città d’arte e cultura, che rafforza l’identità e la visibilità della Trieste Cocktail Week a livello nazionale e internazionale. La presenza di importanti brand del settore, come Nonino (che conferma il suo sostegno per il quarto anno consecutivo), Martini e Zero Cento Distribuzione (main sponsor), sottolinea il valore e la credibilità dell’evento, attestandone la rilevanza nel panorama delle manifestazioni dedicate al beverage.La Trieste Cocktail Week, realizzata da Freshmedia e Intraprendi, gode del patrocinio del Comune di Trieste e del supporto di enti e associazioni locali come Io sono Friuli Venezia Giulia, Trieste Convention and Visitor Bureau, Confcommercio e Fipe Trieste, dimostrando un forte legame con il territorio e una volontà di contribuire alla promozione turistica e all’economia locale. Il programma prevede non solo cocktail innovativi e reinterpretazioni creative, ma anche masterclass tenute da bartender di fama internazionale (selezionati tra i 500 migliori al mondo), competizioni coinvolgenti e abbinamenti gastronomici in ristoranti partner, creando un’esperienza a 360 gradi per gli amanti del buon bere e della buona cucina.