Trieste Cocktail Week: Un Viaggio tra Sapori e Tradizioni

La vibrante atmosfera della Trieste Cocktail Week si appresta al suo epilogo, concludendo un percorso di scoperta sensoriale e di celebrazione del patrimonio mixologico triestino e friulano-veneziano. Questa quarta edizione, un vero e proprio crocevia di competenze e passioni, ha infuso la città di un effervescente spirito conviviale, mettendo in luce la sapienza artigianale dietro ogni distillato, ogni infuso, ogni creazione liquida.Lungi dall’essere una semplice vetrina di drink, la manifestazione si è configurata come un’occasione di approfondimento culturale, un viaggio tra le tradizioni e le innovazioni che plasmano l’arte del cocktail. Masterclass tenute da professionisti affermati hanno svelato tecniche e segreti, mentre cene tematiche hanno offerto un dialogo affascinante tra gastronomia e mixology, esaltando l’armonia di sapori e profumi.Un momento particolarmente significativo è stata la serata dedicata alle Distillerie Nonino, un’eccellenza friulana che incarna la passione per la grappa e la ricerca costante di qualità. Un omaggio sentito, che ha visto i prodotti dell’azienda abbinati a creazioni culinarie d’avanguardia, testimoniando l’impegno nella valorizzazione delle risorse locali. La presenza di Antonella Nonino, figura di spicco nel panorama della distillazione italiana, ha conferito ulteriore prestigio all’evento.Il gran finale, previsto per domani sera, vedrà i migliori bartender della manifestazione contendersi l’ambito riconoscimento, dando vita a performance creative e audaci. Una sfida che esalta la capacità di interpretare temi e ingredienti, trasformando la preparazione di un cocktail in un’esperienza artistica. La giuria, composta da esperti del settore, avrà il compito delicato di valutare le creazioni, premiando l’originalità, l’equilibrio dei sapori e la maestria tecnica.La partecipazione di 25 locali, un numero che testimonia la crescente popolarità e l’importanza della Trieste Cocktail Week, ha contribuito a creare un’offerta variegata e stimolante per il pubblico. L’evento, orchestrato con competenza da Freshmedia e Intraprendi, gode del prezioso supporto istituzionale del Comune di Trieste, e del patrocinio di enti e associazioni chiave come Io sono Friuli Venezia Giulia, Trieste Convention and Visitor Bureau, Confcommercio e Fipe Trieste, che ne riconoscono il valore aggiunto per la promozione del territorio e per la vitalità del settore turistico e della ristorazione. La Trieste Cocktail Week si conferma così un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di mixology e per chi desidera scoprire le eccellenze del Friuli Venezia Giulia in un contesto di festa e di condivisione.