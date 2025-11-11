Vietnam Campione al Mondo: L’Arte Dolce Esalta la Bellezza Nazionale

Il Cake Artists World Championship, prestigioso appuntamento organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), ha incoronato il Vietnam campione a Roma, in una vibrante edizione che ha visto convergere talenti da ogni continente.

Un palcoscenico globale per l’arte dolciaria, dove la competizione ha elevato la pasticceria decorativa a vera e propria forma d’arte, intrecciando tradizione, innovazione e profonda connessione con le radici culturali.

Il tema scelto per l’edizione 2024, “La natura: le bellezze della mia nazione”, ha stimolato le squadre a esprimere l’essenza del proprio territorio attraverso la creazione di vere e proprie sculture commestibili.

Il Vietnam, rappresentato dalle abili mani di Lam Ngoc Tran e Doi Thi Ngoc Diep, si è imposto con un’opera monumentale, un’esperienza sensoriale che trasporta lo spettatore in un viaggio visivo attraverso il Paese, da nord a sud.

La torta, concepita come un dipinto tridimensionale di straordinaria complessità, non è solo una dimostrazione di maestria tecnica, ma anche un potente atto di celebrazione dell’identità vietnamita.

Il primo livello, un omaggio alle risaie terrazzate del nord-ovest, cattura l’intensità del verde e la grazia delle linee sinuose che definiscono il paesaggio.

Un secondo livello introduce il Phong Nha National Park, un patrimonio mondiale dell’UNESCO magistralmente ricreato attraverso l’uso innovativo dello zucchero, modellato per riprodurre grotte, corsi d’acqua e la magia di un ecosistema unico.

Infine, la Baia di Ha Long, con le sue iconiche formazioni calcaree, emerge come culmine dell’opera, adornata da fiori di loto, simbolo di purezza, spiritualità e profondo legame con la cultura locale.

Il Marocco, con Sara El Fetouh e Alaoui Sara, ha conquistato il secondo posto con “Sotto il Sole Tangerino”, un’esplosione di colori e sapori che rende omaggio alla ricca diversità del suo territorio.

La struttura verticale della torta racconta un viaggio attraverso paesaggi contrastanti: dalle dune dorate del Sahara alla maestosità delle montagne dell’Atlante, fino alla rigogliosità delle terre fertili del nord, simboleggiate dalla presenza dell’albero di mandarino, emblema di prosperità e abbondanza.

L’Olanda, rappresentata da Noa Vlemmix e Claudia Kapers, ha presentato un’elegante interpretazione del proprio patrimonio culturale con un omaggio ai suoi iconici paesaggi.

La torta, iniziando con una base ispirata ai canali di Amsterdam, si eleva attraverso dettagli architettonici finemente scolpiti e una vivace distesa di tulipani, culminando con un mulino a vento, simbolo perenne dell’identità olandese e del suo spirito ingegnoso.

Il Campionato ha dimostrato come la pasticceria decorativa possa trascendere la semplice creazione di dolci, diventando un potente strumento di espressione artistica, culturale e di valorizzazione del patrimonio nazionale.

Il trionfo del Vietnam sottolinea la crescente importanza dell’Asia nel panorama internazionale dell’arte dolciaria, testimoniando la sua capacità di innovare e reinterpretare le tradizioni in chiave moderna.