ViniVeri: Autenticità e Sapori tra Assisi e Cerea

ViniVeri: Un Viaggio Sensoriale nel Vino Naturale, tra Assisi e CereaIl fermento dell’autenticità si propaga: ViniVeri, la rinomata rassegna italiana interamente dedicata al vino naturale, si appresta a celebrare un nuovo capitolo, confermando il suo ruolo di punto di riferimento imprescindibile per appassionati, operatori del settore e produttori innovativi.

Il 2026 vedrà due appuntamenti significativi, un preludio e un focus, che esploreranno le molteplici sfaccettature di questa filosofia vitivinicola sempre più apprezzata.

Assisi, il 12 gennaio 2026: Un Incontro di Anime VitivinicoleAperura del percorso con un evento speciale ad Assisi, un crocevia culturale e spirituale che amplifica il significato di un vino concepito come espressione del territorio e dell’ingegno umano.

L’Hotel Valle di Assisi-Santa Maria degli Angeli, immerso in un paesaggio suggestivo, ospiterà il 12 gennaio una giornata intensa, dalle 10 alle 17, dedicata alla scoperta di vini che raccontano storie di passione, rispetto per l’ambiente e ricerca di sapori autentici.

La settima edizione di questo evento ad Assisi si preannuncia un’occasione unica per entrare in contatto diretto con circa sessanta produttori, provenienti da regioni italiane diverse – dal Piemonte, culla di eccellenze, all’isola del Giglio e alla vibrante Pantelleria – e allungando lo sguardo verso la Slovenia, testimonianza di un’apertura culturale e un interesse reciproco.

Non solo vino, ma un vero e proprio ecosistema gastronomico: i banchi d’assaggio accoglieranno anche artigiani del cibo, offrendo un’esperienza sensoriale completa e stimolante.

L’evento di Assisi culminerà con le prestigiose “Cene con i Vignaioli”, una tradizione che il 11 gennaio vedrà coinvolti tredici ristoranti locali.

Un’opportunità esclusiva per condividere un pasto in compagnia dei produttori, ascoltare le loro storie e degustare vini abbinati con cura e competenza.

La lista dei produttori partecipanti è consultabile sul sito web www.viniveri.net, permettendo agli appassionati di pianificare al meglio la loro esperienza.

Cerea, un’Ancoraggio Profondo: La Ventunesima EdizioneIl cuore pulsante di ViniVeri, la ventunesima edizione, si svolgerà dal 10 al 12 aprile 2026 a Cerea, un borgo veneto a soli 30 chilometri a sud di Verona.

Questo appuntamento principale rappresenta un momento di riflessione e celebrazione per la comunità vitivinicola naturale, un’occasione per approfondire le nuove tendenze, condividere conoscenze e consolidare legami.

Cerea, con la sua storia agricola e la sua posizione strategica, offre un contesto ideale per accogliere produttori e appassionati da tutto il mondo, promuovendo un dialogo continuo e una crescita sostenibile.

ViniVeri a Cerea non è solo una fiera, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo di incontro tra tradizione e innovazione, un inno all’autenticità e al rispetto per la terra.