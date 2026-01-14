Vino Italiano in India: Roadshow per un Mercato in Crescita

Vinitaly India Roadshow: Un Ponte Enogastronomico per un Mercato in CrescitaVeronafiere, in sinergia con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA), lancia ufficialmente l’India Roadshow, un’iniziativa strategica volta a consolidare la presenza del vino italiano in un mercato indiano in rapida evoluzione.

Questo format itinerante, il cui debutto si colloca in un momento cruciale per i negoziati sull’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’India, rappresenta un investimento mirato a costruire relazioni commerciali durature e a promuovere una cultura del vino italiana autentica.



La prima tappa, inaugurata a New Delhi, vede la partecipazione di oltre trenta aziende italiane, tra cui una delegazione ITA e una rappresentanza del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, a testimonianza della varietà e della ricchezza dell’offerta enologica italiana.

L’evento non si limita a un mero esercizio di promozione commerciale, ma aspira a facilitare incontri B2B qualificati con importatori, distributori e professionisti del settore Horeca, selezionando anche potenziali acquirenti per il prossimo Vinitaly, con l’obiettivo di ampliare la platea di operatori internazionali.



Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere, sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa nel contesto delle relazioni commerciali tra Europa e India.

L’India non è solo un mercato in crescita, ma un partner commerciale chiave con cui l’Italia intende rafforzare i legami attraverso un approccio che va oltre la semplice vendita di prodotti.



L’impegno italiano si traduce in un investimento nella formazione e nell’educazione, volto a diffondere la cultura del vino italiano e a promuovere l’enoturismo attraverso Vinitaly Tourism, creando un ponte tra territori, imprese e nuovi pubblici internazionali.

Nonostante un volume complessivo di importazioni ancora modesto rispetto al commercio mondiale di vino – circa 30,5 milioni di dollari nel 2023 – il mercato indiano ha dimostrato una notevole resilienza, superando la crisi pandemica e registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12%.



L’Italia, pur occupando attualmente la quarta posizione tra i fornitori – superata da Australia, Francia e Singapore – si distingue per una crescita del 14%, nettamente superiore alla media di mercato.

Le proiezioni di IWSR indicano un valore globale al consumo del vino in India, attualmente di poco più di 415 milioni di dollari, destinato a superare i 520 milioni entro il 2028, con un CAGR del 3% dal 2019.

Il Roadshow non si limita a New Delhi, proseguendo il 18 gennaio a Goa, un’altra regione chiave per il mercato indiano.



L’evento prevede un’esperienza di degustazione guidata, con la partecipazione di autorità locali e figure di spicco del panorama politico e commerciale di Goa.

Le masterclass tematiche, dedicate rispettivamente alla diversità del panorama vitivinicolo italiano e alle espressioni regionali del vino rosso, saranno condotte da Sonal C Holland, la prima e unica Master of Wine indiana, a testimonianza dell’impegno verso un approccio culturale e didattico.

L’India Roadshow rappresenta dunque un’opportunità unica per il vino italiano di affermarsi come simbolo di eccellenza e rafforzare i legami con un mercato dinamico e in continua evoluzione, contribuendo a plasmare il futuro dell’enogastronomia globale.

