White Fest 2024: Musica, Sapori e Mozzarella DOP nel Cuore Campano

White Fest 2024: Un Viaggio nel Cuore della Bufalineria Campana tra Musica, Sapori e TradizioneCancello ed Arnone (Caserta), scrigno di eccellenza agroalimentare, si appresta ad accogliere l’edizione numero 47 del White Fest, un evento che si evolve da modesta sagra paesana a vibrante festival capace di intercettare un pubblico sempre più vasto e attento alla qualità. Dal 1° al 3 agosto, un trionfo di musica, gastronomia e cultura celebra la mozzarella di bufala campana DOP, pilastro dell’economia locale.L’importanza strategica del settore bufalino per il territorio è innegabile, come testimonia il sindaco Raffaele Ambrosca: “Il nostro Comune è profondamente radicato in questa filiera, che genera il 60% del suo sostentamento economico. Un ecosistema produttivo composto da 102 allevamenti che ospitano 25.000 capi bufalini e 14 caseifici, un vero e proprio motore di sviluppo.”Il White Fest rappresenta un’occasione imperdibile per valorizzare non solo il prodotto, ma l’intera filiera e il territorio circostante. Quest’anno, il cartellone musicale vedrà alternarsi artisti di spicco, tra cui Luché e Gabbani, a testimonianza dell’ambizione del festival di raggiungere un pubblico sempre più ampio.Al fianco dell’amministrazione comunale, Coldiretti Caserta svolge un ruolo cruciale, come sottolinea il presidente Ettore Bellelli: “La nostra presenza è un impegno costante a sostegno degli allevatori, con l’obiettivo di garantire una remunerazione equa e una distribuzione ottimale del latte, rispondendo alla domanda stagionale, particolarmente intensa in primavera ed estate. Il nostro lavoro mira a promuovere un latte di qualità, per un prodotto di eccellenza.” Bellelli evidenzia inoltre la presenza dei Mercati di Campagna Amica, un’occasione per scoprire i sapori autentici dei prodotti a chilometro zero e per assaporare le creazioni dello street food contadino, espressione della ricchezza del territorio.La Regione Campania conferma il suo impegno, rappresentata dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, che sottolinea la proficua collaborazione con l’amministrazione comunale e l’importanza strategica del settore bufalino. Non si dimentica, in questa occasione, la difficile battaglia contro la brucellosi, che ha richiesto misure drastiche ma necessarie, e il costante supporto agli allevatori. L’attenzione alla qualità rimane il faro che guida le politiche regionali per la crescita del settore.Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il direttore Piermaria Saccani, ribadisce l’importanza di eventi territoriali come il White Fest, essenziali per la promozione dei prodotti DOP e per la valorizzazione del legame tra territorio, tradizione e cultura enogastronomica. Questi eventi, infatti, raccontano la storia degli allevatori e dei loro prodotti, offrendo un’esperienza autentica ai visitatori.Un tocco di originalità è offerto dall’Associazione Campana Avicoltori, con il suo presidente Ludovico Abagnale, che presenterà una mostra di razze avicole ornamentali, un progetto volto a recuperare e valorizzare razze antiche, come la gallina napoletana monnezzara, testimoni di un patrimonio culturale inestimabile.Il White Fest 2024 si configura dunque come un evento poliedrico, capace di coniugare tradizione, innovazione, musica e gastronomia, offrendo un’esperienza unica nel cuore della bufalineria campana, un viaggio alla scoperta di sapori autentici e di un territorio ricco di storia e di passione.

