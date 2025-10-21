World Pasta Day: Un Viaggio di Sapori e Tradizione Italiana

Il 25 ottobre si accende un focolaio di sapori e celebrazioni globali: il World Pasta Day, giunto alla sua ventisettesima edizione, si concretizza in una maratona digitale dedicata a un’eccellenza culinaria che trascende i confini nazionali.

L’evento, presentato ufficialmente a Roma, si configura come un’occasione per riaffermare il ruolo centrale della pasta nell’economia, nella cultura e nell’identità italiana.

L’hashtag #WorldPastaDay fungerà da filo conduttore per un’esplosione di contenuti e interazioni sui social media.

Per l’Italia, la pasta non è semplicemente un alimento, ma un simbolo di appartenenza, un elemento fondante del patrimonio culturale e un motore economico di primaria importanza.

Come sottolinea Margherita Mastromauro, presidente dei Pastai Italiani di Unione Italiana Food, il comparto pasta rappresenta un pilastro cruciale del sistema Made in Italy.

In un contesto geopolitico sempre più complesso, caratterizzato da incertezze e potenziali barriere commerciali, come il rischio di extra-dazi imposti dal Dipartimento del Commercio americano, il World Pasta Day assume un significato simbolico particolarmente rilevante.

L’occasione serve a ricordare la storia millenaria della pasta, il suo impatto sociale ed economico, e a rinsaldare l’impegno nella sua tutela e promozione.

Il World Pasta Day non è solo una celebrazione del gusto, ma un’affermazione di valori: la tradizione, la qualità, l’innovazione.

L’iniziativa mira a consolidare la posizione della pasta come prodotto di eccellenza riconosciuto a livello globale, un ambasciatore del Made in Italy capace di generare occupazione e crescita.

La partecipazione è aperta a tutti: food lover, giornalisti, chef e blogger di ogni angolo del mondo sono invitati a condividere la propria passione per la pasta, creando e condividendo i loro piatti preferiti sui social media, menzionando gli account di WeLovePasta.it.

Questa partecipazione attiva è essenziale per amplificare il messaggio e coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

L’edizione precedente ha visto un’enorme risposta, con oltre 33.000 contenuti condivisi sull’hashtag #WorldPastaDay, dimostrando la forza di questo movimento globale.

L’Unione Italiana Food, insieme all’International Pasta Organisation, si impegna a sostenere e promuovere questo evento, consapevole del suo ruolo cruciale nel rafforzare l’immagine della pasta italiana e nel proteggere il suo valore intrinseco, assicurando che questa tradizione culinaria rimanga un patrimonio prezioso per le generazioni future.

L’obiettivo finale è quello di celebrare non solo un piatto, ma un intero universo di sapori, storie e passioni.