Zola Predosa: Festa della Mortadella, un Viaggio tra Sapori e Tradizioni!

Zola Predosa celebra la Mortadella: un Viaggio di Sapori e Tradizioni a ‘MortadDa venerdì 10 a domenica Un’esperienza culinaria unica si ripete a Zola Pred.

Il Festival Internazionale della Mortad, alla sua diciottesima edizione, si conferma un evento di punta per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni gastronomiche.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale e sostenuto dalle aziende leader del settore, è un’occasione per celebrare la Mortad nella sua essenza, con un ricco calendario di eventi, degustazioni e iniziative volte a valorizzare le eccellenze del territorio.

Organizzato dalla rete di Pro Loco “Reno Lavino Samoggia”, il festival si apre alle 18.

La Mortad è la protagonista indiscuscutibile: i chef e gli studenti dell’ Istituto IPSAR Verona offriranno interpretazioni creative, mentre le Pro Loco del territorio, con un’area dedicata ai prodotti senza glutine, proporranno piatti tradizionali.

Un’opportunità unica per scoprire i segreti della produzione: domenica mattina, dalle Visite guidate gratuite alle aziende leader del settore, Alcisa e Felsine.

Un servizio di navetta, il “Mortadella Bus”, sarà a disposizione per raggiungere le aziende.

Il programma offre spunti interessanti: venerdì sera, uno showcooking esplorerà l’abbinamento tra Mortadella e l’Asparago Verde di Alto, un connubio di sapori.

Sabato, lo scrittore e gastronomo Napoleone Neri presenterà la storia e la ricetta della Brioscia Bolognese, un classico della tradizione.

Domenica pomeriggio, con la collaborazione della società di mutuo soccorso di Bologna, si rivivono le atmosfere di una gara di taglio della Mortadella, un’antica arte da riscoprire.

Sabato sera, premiazione del concorso letterario “C’era una volta.

.

.

e ora” – un concorso che ha coinvolto numerosi partecipanti, un’occasione per celebrare la creatività e la passione per il territorio – con l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e della tradizione italiana, un viaggio tra sapori, storia e cultura, un omaggio a uno dei simboli gastronomici del nostro Paese.