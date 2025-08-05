Forum del Vino: 45 Anni di Eccellenza e Condivisione

## Quarantacinque Anni di Cultura del Vino: Un Viaggio nel Lusso dell’Esperienza CondivisaIl Forum della Cultura del Vino celebra un quarto di secolo e mezzo di impegno nella valorizzazione del patrimonio enologico italiano, con un’edizione speciale dedicata al “Lusso di Stare Insieme”, promossa congiuntamente dalla Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e Vinitaly. L’appuntamento, in programma il 5 luglio all’Hotel Rome Cavalieri, si configura come un’occasione unica per ripercorrere la storia, le evoluzioni e le prospettive future di un settore che incarna l’eccellenza del Made in Italy.Più che una semplice celebrazione, il Forum si propone come un’analisi approfondita del ruolo del vino nella società contemporanea, esaminando le sue radici storiche e culturali, le sue implicazioni economiche e la sua crescente importanza come veicolo di identità territoriale e di relazioni interpersonali. Il contributo di 57 edizioni di Vinitaly e i sessant’anni di attività della Fis saranno il filo conduttore di un racconto che intreccia la passione per il vino con la dedizione alla sua divulgazione e promozione, non solo in Italia, ma in un panorama internazionale sempre più attento alla qualità e all’autenticità dei prodotti enologici.Il programma dell’evento è ricco di spunti di riflessione, spaziando dalle origini bibliche del vino – esaminando la sua simbologia e il suo significato nelle Sacre Scritture – alle pratiche agricole più innovative per una viticoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Si approfondiranno le tecniche di vinificazione e le strategie di commercializzazione, con particolare attenzione alle sfide poste dalla globalizzazione e dalle nuove tendenze del mercato. Saranno presentate storie di aziende vinicole che, attraverso l’ingegno, la perseveranza e l’investimento nel capitale umano, hanno saputo costruire un successo duraturo, contribuendo a consolidare la reputazione del vino italiano come sinonimo di qualità e innovazione.Un focus importante sarà dedicato all’evoluzione di Vinitaly, da fiera di settore a piattaforma internazionale per la promozione del vino italiano, e alle strategie per affrontare le sfide del futuro, con un’attenzione particolare alla digitalizzazione e alla sostenibilità.La cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi dei corsi Fis, Sommelier dell’Olio e Barman del corso di Istruzione tecnica superiore, rappresenta un momento significativo di riconoscimento per i professionisti del settore e testimonia l’impegno della Fondazione nella formazione di nuove figure competenti e appassionate.L’esperienza sensoriale sarà al centro delle degustazioni, con l’apertura di oltre 115 banchi di assaggio, selezionati tra gli espositori di Vinitaly e recensiti da 5StarWines – the Book. Un’opportunità unica per scoprire le eccellenze del territorio e apprezzare la diversità dei vini italiani. La sessione pomeridiana, con accesso riservato, offrirà un’immersione ancora più profonda nel mondo del vino, consentendo ai partecipanti di interagire con i produttori e di approfondire le proprie conoscenze.L’edizione 2024 del Forum della Cultura del Vino non è quindi solo una ricorrenza, ma un’occasione per riflettere sul valore intrinseco del vino, sul suo contributo alla cultura e all’economia italiana, e sulla sua capacità di creare connessioni umane autentiche e durature, celebrando il “Lusso di Stare Insieme”.