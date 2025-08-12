HomeIn bottiglia40 Anni di Vino: Forum celebra l'eccellenza e guarda al futuro.

40 Anni di Vino: Forum celebra l’eccellenza e guarda al futuro.

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
In bottiglia
Vini Sardi 2024: Eccellenza Inaspettata e Nuove Sfide
Biodiversità a rischio: l’agricoltura sotto accusa.

Quarantaquattro Anni di Passione, un Futuro di Eccellenza: Il Forum della Cultura del Vino celebra un’eredità e proietta lo sguardo avantiIl Forum della Cultura del Vino, un pilastro nella promozione e nell’approfondimento del patrimonio vitivinicolo italiano, celebra il suo quarantesimo anniversario con un’edizione speciale, un’occasione per riflettere sul passato, valorizzare il presente e delineare le traiettorie future del settore. Un evento nato per colmare un vuoto, quello della formazione e della divulgazione, si è evoluto in un punto di riferimento imprescindibile per professionisti, appassionati e operatori del settore. L’unione di Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e Vinitaly, due istituzioni chiave nel panorama enologico nazionale, suggella questo traguardo con un’edizione dedicata al “Lusso di Stare Insieme”, un concetto che racchiude la condivisione della conoscenza, il valore della tradizione e l’ambizione di innovare.L’appuntamento, in programma il 5 luglio presso l’Hotel Rome Cavalieri, si configura come un vero e proprio viaggio sensoriale e intellettuale. Non si tratta semplicemente di una degustazione, ma di un’immersione nella cultura del vino, che spazia dalle radici storiche alla sua interpretazione contemporanea. La narrazione si snoda attraverso secoli di storia, dall’evocazione del vino nelle Sacre Scritture, testimonianza della sua importanza per l’umanità fin dalle origini, all’analisi delle tecniche agronomiche moderne, che mirano a coniugare sostenibilità ambientale e qualità del prodotto.L’attenzione si rivolge a ogni fase del ciclo vitale del vino, dalla cura meticolosa della vigna, con le sue sfide e le sue opportunità, alla gestione complessa della cantina, dove si concretizza l’arte del vinificazione. Viene esplorata l’evoluzione dei modelli di business, con un focus sulle storie di successo di aziende che hanno saputo interpretare il cambiamento e proiettare il Made in Italy enologico sui mercati internazionali. In questo contesto, il ruolo cruciale di Vinitaly, con le sue 57 edizioni, e quello di Fondazione Italiana Sommelier, con i suoi 60 anni di attività, emergono come fattori determinanti nella diffusione della cultura del vino, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.Il convegno prevede momenti di approfondimento tematico, intermezzati dalla consegna dei diplomi rilasciati dai corsi professionali di Fis, un segno tangibile dell’impegno nella formazione di Sommelier, esperti di Olio e Barman, figure sempre più richieste nel panorama della ristorazione e dell’ospitalità.A partire dalle ore 14, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le eccellenze del territorio attraverso un’ampia selezione di vini offerti da oltre 115 aziende, accuratamente scelte tra gli espositori di Vinitaly e recensite da 5StarWines – the Book, la guida di Veronafiere. Un’esperienza di degustazione esclusiva, accessibile ai partecipanti al convegno e agli iscritti alla Fondazione.Il pomeriggio proseguirà con un’ulteriore sessione di assaggi, aperta con prenotazione obbligatoria a coloro che parteciperanno al convegno e saranno iscritti a Fis. L’evento si prefigge non solo di celebrare un importante anniversario, ma anche di stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del vino italiano, un prodotto che incarna l’identità e la passione di un intero Paese. Un futuro in cui l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio saranno elementi imprescindibili per preservare l’eccellenza e la tradizione enologica italiana.

