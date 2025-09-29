Alta Langa e Tartufo Bianco: un connubio di eccellenze italiane.

Un’Eccellenza Incontra un’Eccellenza: Alta Langa e Tartufo Bianco d’Alba, un Legame di Tradizione e InnovazionePer la nona stagione consecutiva, il Consorzio Alta Langa si conferma partner ufficiale della prestigiosa Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, un appuntamento che, dal cuore delle Langhe, irradia la sua fama in tutto il mondo.

La Fiera, che aprirà ufficialmente le sue porte l’11 ottobre e si protrarrà fino all’8 dicembre, celebra un tesoro gastronomico italiano di inestimabile valore, e lo fa in simbiosi con l’Alta Langa DOCG, spumante simbolo di un territorio e di una cultura enologica unica.

Questo sodalizio, più di una semplice sponsorizzazione, rappresenta un connubio strategico tra due eccellenze del Made in Italy.

Come sottolinea il presidente del Consorzio Alta Langa, Giovanni Minetti, l’opportunità di associare il proprio prodotto al Tartufo Bianco d’Alba, “una gemma della gastronomia italiana conosciuta in tutte le tavole di qualità del mondo”, è un motivo di immenso orgoglio per i produttori.

È un riconoscimento tangibile del lavoro svolto e della qualità che contraddistingue l’Alta Langa, uno spumante metodo classico affinato nel rispetto di una rigorosa disciplina produttiva, che ne esalta la complessità aromatica e la persistenza gustativa.

L’apertura ufficiale della stagione del Tartufo Bianco d’Alba, il 1° ottobre, è preceduta dalla suggestiva notte del 30 settembre, con il “Capodanno del Tartufo”.

Questo evento, un vero e proprio rito collettivo, segna l’inizio delle attività di ricerca e celebrazione del tartufo, un momento cruciale che unisce la comunità e inaugura un periodo di festa e scoperta.

Il brindisi con l’Alta Langa DOCG, offerto in piazza Risorgimento, suggella questo momento simbolico, sottolineando il legame indissolubile tra il tartufo, l’eccellenza vitivinicola e il territorio delle Langhe.

Il Consorzio Alta Langa, custode di un patrimonio viticolo e culturale inestimabile, raggruppa oltre 90 aziende produttrici, dislocate tra le province di Alessandria, Asti e Cuneo, che curano con dedizione 490 ettari di vigneto.

La composizione del vigneto è attentamente bilanciata: due terzi Pinot Nero, conferendo struttura e complessità, e un terzo Chardonnay, apportando eleganza e freschezza.

La vendemmia 2025, un anno cruciale per l’evoluzione dei vini, promette un potenziale di produzione di 3.500.000 di bottiglie, destinate a raggiungere il mercato non prima del dicembre 2028, periodo in cui i vini avranno raggiunto la maturazione ottimale.

Attualmente, l’85% della produzione Alta Langa è destinato al mercato interno, testimoniando la forte domanda da parte di consumatori attenti e appassionati.

Il restante 15%, invece, viene esportato in tutto il mondo, portando il prestigio delle Langhe e del Made in Italy in numerosi paesi.

Questa presenza internazionale testimonia la crescente reputazione dell’Alta Langa, uno spumante che incarna l’eccellenza, la tradizione e l’innovazione del territorio.

L’abbinamento con il Tartufo Bianco d’Alba ne amplifica ulteriormente la risonanza, creando un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile.