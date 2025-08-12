Amarone Cima Caponiera: Oro e Rivelazione al Concours Mondial

L’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Cima Caponiera 2018, espressione della cantina veronese Cà Rugate di Montecchia di Crosara, si distingue al Concours Mondial de Bruxelles 2025, aggiudicandosi non solo una Gran Medaglia d’oro, ma anche il prestigioso Premio Speciale Rivelazione Italiana, un riconoscimento che lo eleva a simbolo dell’eccellenza vitivinicola nazionale. Un traguardo sottolineato con orgoglio da Michele Tessari, enologo e anima pulsante di Cà Rugate, che evidenzia come il Concours Mondial de Bruxelles, giunto alla sua 32° edizione, rappresenti il palcoscenico enologico più rilevante a livello globale, capace di raccogliere e valutare produzioni da ogni angolo del mondo.L’edizione 2025 ha visto un panorama variegato di viticoltori, con una rappresentanza significativa di nazioni emergenti come Kazakistan, Mauritius, Bolivia e Messico, affiancate a realtà vinicole consolidate come Germania, Ungheria, Libano e Slovenia. Il successo italiano, con ben quindici medaglie d’oro, si arricchisce del riconoscimento unico e inatteso del Cima Caponiera Riserva 2018, testimonianza di un approccio vitivinicolo che va oltre la mera tecnica, abbracciando valori di sostenibilità e profonda connessione con il terroir.L’Amarone Cima Caponiera, certificato biologico, incarna la filosofia di Cà Rugate: un vino nato da uve coltivate con passione e dedizione su vigneti ad altimetrie elevate, dove le pendenze superano il 35%. Questa “viticoltura eroica”, come la definisce Tessari, non è solo una sfida agronomica, ma un atto di rispetto per il territorio e un omaggio al lavoro umano, che si traduce in un’autenticità e una complessità organolettiche uniche.La filosofia aziendale di Cà Rugate, profondamente radicata nei valori trasmessi attraverso quattro generazioni, si proietta verso una visione contemporanea, dove la sostenibilità ambientale e la qualità del prodotto convivono in armonia. L’Amarone Cima Caponiera non è quindi solo un vino, ma un simbolo di un’identità territoriale forte, un racconto di passione e dedizione, e una celebrazione del legame indissolubile tra uomo e natura, che si esprime in un’esperienza sensoriale intensa e memorabile. Questo riconoscimento internazionale testimonia la capacità di Cà Rugate di interpretare il territorio con innovazione e rispetto, offrendo al mondo un’eccellenza che parla di Valpolicella, di tradizione e di futuro.