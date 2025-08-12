HomeIn bottigliaAmarone Cima Caponiera: Oro e Rivelazione al Concours Mondial

Amarone Cima Caponiera: Oro e Rivelazione al Concours Mondial

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
In bottiglia
Articolo precedente
Moliterno: Le Notti del Canestrato, un viaggio tra storia e futuro.
Articolo successivo
Vendemmia 2024: Tra Promesse, Clima e Tensioni Commerciali

L’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Cima Caponiera 2018, espressione della cantina veronese Cà Rugate di Montecchia di Crosara, si distingue al Concours Mondial de Bruxelles 2025, aggiudicandosi non solo una Gran Medaglia d’oro, ma anche il prestigioso Premio Speciale Rivelazione Italiana, un riconoscimento che lo eleva a simbolo dell’eccellenza vitivinicola nazionale. Un traguardo sottolineato con orgoglio da Michele Tessari, enologo e anima pulsante di Cà Rugate, che evidenzia come il Concours Mondial de Bruxelles, giunto alla sua 32° edizione, rappresenti il palcoscenico enologico più rilevante a livello globale, capace di raccogliere e valutare produzioni da ogni angolo del mondo.L’edizione 2025 ha visto un panorama variegato di viticoltori, con una rappresentanza significativa di nazioni emergenti come Kazakistan, Mauritius, Bolivia e Messico, affiancate a realtà vinicole consolidate come Germania, Ungheria, Libano e Slovenia. Il successo italiano, con ben quindici medaglie d’oro, si arricchisce del riconoscimento unico e inatteso del Cima Caponiera Riserva 2018, testimonianza di un approccio vitivinicolo che va oltre la mera tecnica, abbracciando valori di sostenibilità e profonda connessione con il terroir.L’Amarone Cima Caponiera, certificato biologico, incarna la filosofia di Cà Rugate: un vino nato da uve coltivate con passione e dedizione su vigneti ad altimetrie elevate, dove le pendenze superano il 35%. Questa “viticoltura eroica”, come la definisce Tessari, non è solo una sfida agronomica, ma un atto di rispetto per il territorio e un omaggio al lavoro umano, che si traduce in un’autenticità e una complessità organolettiche uniche.La filosofia aziendale di Cà Rugate, profondamente radicata nei valori trasmessi attraverso quattro generazioni, si proietta verso una visione contemporanea, dove la sostenibilità ambientale e la qualità del prodotto convivono in armonia. L’Amarone Cima Caponiera non è quindi solo un vino, ma un simbolo di un’identità territoriale forte, un racconto di passione e dedizione, e una celebrazione del legame indissolubile tra uomo e natura, che si esprime in un’esperienza sensoriale intensa e memorabile. Questo riconoscimento internazionale testimonia la capacità di Cà Rugate di interpretare il territorio con innovazione e rispetto, offrendo al mondo un’eccellenza che parla di Valpolicella, di tradizione e di futuro.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

40 Anni di Vino: Forum celebra l’eccellenza e guarda al futuro.

Quarantaquattro Anni di Passione, un Futuro di Eccellenza: Il Forum della Cultura del Vino...

Vinitaly and the City: Un Viaggio tra Vino, Storia e Cultura Italiana

Vinitaly and the City: Un Viaggio Sensoriale alla Scoperta del Patrimonio Agricolo ItalianoL'iniziativa "Vinitaly...

Vinitaly and the City: Trenitalia potenzia i treni per Sibari

Per agevolare la partecipazione all’edizione speciale di Vinitaly and the City, ospitata dal 18...

Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Wine2wine Business Forum: Un Ponte Strategico tra il Vino Italiano e il Mercato NordamericanoIl...

Vino italiano: rallentamento delle esportazioni e nuove sfide

Il settore vitivinicolo italiano, tradizionalmente motore di crescita e simbolo dell'eccellenza agroalimentare nazionale, si...

Pol Roger: Sei Generazioni e un Legame con Re Carlo III

Pol Roger, custode di una tradizione centenaria e profondamente radicata nel terroir della Champagne,...

Enoturismo 4.0: Nasce il Portale Nazionale per il Vino Italiano

Un'iniziativa pionieristica, germogliata in Lombardia, ambisce a ridefinire il panorama dell'enoturismo italiano: la creazione...

Calici di Stelle 2025: Vino, Pizza e Stelle tra le Meraviglie Italiane

Venerdì 25 luglio 2025 si apre un mese di celebrazioni dedicate all'eccellenza italiana, con...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.