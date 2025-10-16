Andrea Rossi al Board di oriGIn: un traguardo per il vino italiano

L’accesso di Andrea Rossi, figura di spicco nel panorama vitivinicolo italiano e Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, al prestigioso Board di oriGIn, l’Organizzazione Internazionale per la Protezione delle Indicazioni Geografiche, segna un momento significativo per la viticoltura italiana.

La nomina, che lo vedrà impegnato per il biennio 2026-2027, sottolinea il crescente riconoscimento del ruolo strategico dell’Italia nella salvaguardia e promozione delle denominazioni originarie a livello globale.

oriGIn, con sede a Ginevra, si configura come un’istituzione cruciale nel contrasto alla contraffazione e nell’affermazione del legame indissolubile tra un prodotto, il suo territorio di origine e le sue tradizioni culturali.

Il suo operato si estende ben oltre i confini nazionali, agendo in sinergia con le autorità governative e le organizzazioni internazionali per garantire l’effettiva protezione delle IG (Indicazioni Geografiche) e DTS (Denominazioni di Origine Speciali) in tutto il mondo.

La presenza di Rossi, in qualità di unico rappresentante del settore vino italiano all’interno del Board, amplifica in maniera tangibile la voce e l’influenza del nostro paese in questo contesto internazionale.

Non si tratta solo di una delegazione di funzioni, ma di un’opportunità concreta per incidere sulle politiche di protezione delle IG, contribuendo a definire standard elevati e a promuovere un approccio più rigoroso nella lotta all’uso improprio delle denominazioni.

Questa nomina assume un’importanza particolare nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente complessità del mercato globale e da una sempre maggiore diffusione di prodotti che, pur ispirandosi a modelli tradizionali, ne imitano le denominazioni, arrecando danno ai produttori autentici e confondendo i consumatori.

La partecipazione attiva di Rossi permetterà di portare l’esperienza e le specifiche esigenze del settore vitivinicolo italiano direttamente al centro delle decisioni di oriGIn.Inoltre, il ruolo di Rossi, affiancato alla sua esperienza all’interno del Consiglio di amministrazione di Federdoc, permette di creare un ponte efficace tra le dinamiche interne al sistema vitivinicolo italiano e le necessità di coordinamento a livello internazionale.

Si configura, quindi, non solo come una vittoria per il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, ma come un segnale di grande valore per l’intera filiera agroalimentare italiana, che vedrà rafforzata la sua capacità di tutelare il proprio patrimonio enogastronomico e di promuoverlo con successo sui mercati internazionali.

L’impegno di Rossi si preannuncia cruciale per consolidare l’identità e la reputazione dei prodotti italiani, garantendo ai consumatori la certezza di acquistare autenticità e qualità.