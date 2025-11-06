Appassimenti Aperti: Un Viaggio nel Cuore della Vernaccia Nera

Appassimenti Aperti: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Vernaccia NeraSerrapetrona, gioiello nascosto nel cuore delle Marche, si appresta ad accogliere l’edizione numero diciotto di Appassimenti Aperti, un evento che va ben oltre la semplice degustazione di vino, configurandosi come un’immersione totale nella cultura, nelle tradizioni e nel paesaggio di questa terra.

Il 9 e il 16 novembre, la Vernaccia Nera, vitigno autoctono di rara bellezza coltivato su un’area limitata a soli 70 ettari, sarà la protagonista indiscussa, incarnando un patrimonio agroalimentare da preservare e valorizzare.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, si inserisce in un piano di promozione regionale che mira a rafforzare l’identità del territorio e a sostenere le aziende locali, con il supporto attivo del Comune di Serrapetrona, della Pro Loco e dei produttori di Vernaccia Nera: Alberto Quacquarini, Fontezoppa, Podere sul Lago, Serboni, Terre di Serrapetrona e Verser.

Queste cantine apriranno le loro porte al pubblico dalle 10 alle 19, offrendo un’occasione unica per scoprire i segreti della produzione di questo vino elegante e complesso, frutto di una sapienza tramandata di generazione in generazione.

Appassimenti Aperti è un percorso articolato, che intreccia l’esperienza enogastronomica alla fruizione del patrimonio artistico e culturale del borgo.

Un servizio navetta gratuito, attivo a partire dalle 14, agevolerà gli spostamenti tra le diverse location, facilitando l’esplorazione del paese.

La spiritualità si esprime nella Chiesa di Santa Maria di Piazza, dove saranno esposte opere d’arte salvate dalle devastazioni del sisma, testimonianza di una comunità resiliente e legata al proprio passato.

La Chiesa di San Francesco custodisce il polittico “Madonna con Bambino e Santi” di Lorenzo D’Alessandro, un capolavoro che incarna la devozione e l’abilità artistica del Rinascimento marchigiano.

Palazzo Claudi ospita la suggestiva mostra “Lo sguardo della luce”, un dialogo tra le immagini evocative di Fiorella Sampaolo e le liriche evocative di Davide Rondoni, un connubio artistico che celebra la bellezza del paesaggio e l’emozione della percezione.

Gli impianti sportivi Le Conce accolgono una mostra fotografica dedicata alla “Natura e paesaggio”, un omaggio alla ricchezza biodiversità e alla fragilità dell’ambiente circostante.

In via Umberto I, l’allestimento di una mostra mercato di artigianato artistico offre l’opportunità di ammirare e acquistare opere uniche, frutto della creatività e dell’abilità artigiana locale.

L’atmosfera festosa sarà animata da due spettacoli in piazza Santa Maria: il 9 novembre, lo spettacolo di magia del Mago, e il 16 novembre, “I 4 elementi – a ruota libera”, entrambi con due repliche in orario serale (alle 16 e alle 18).

Appassimenti Aperti non è quindi solo un evento enogastronomico, ma un’esperienza sensoriale completa, un viaggio nel tempo e nello spazio, un’occasione per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale e paesaggistica di Serrapetrona e delle sue colline, e per riscoprire il valore intrinseco di un vino unico, espressione autentica del territorio marchigiano.