Asti Spumante e Moscato d’Asti: bollicine piemontesi per il Natale del mondo

Le celebrazioni natalizie si apprestano a tingere di effervescenza le tavole di tutto il globo, con l’Astigiano pronta a esportare un patrimonio vitivinicolo inestimabile: oltre 25 milioni di bottiglie di Asti Spumante e Moscato d’Asti.

Una quantità significativa, pari a circa 22,5 milioni, è destinata a conquistare i mercati internazionali, testimoniando l’apprezzamento globale per queste espressioni uniche del Made in Italy.

L’Astigiano, custode di una tradizione secolare, vede le sue bollicine accompagnare i rituali conviviali tra Natale e Capodanno in oltre cento nazioni.

Un legame culturale profondo si è instaurato, consolidando la reputazione di Asti Spumante e Moscato d’Asti come simboli di festività e condivisione.

Tuttavia, l’approccio alla denominazione non si limita alla mera conservazione delle abitudini consolidate.

Il Consorzio Asti Docg guarda al futuro con innovazione, valorizzando le caratteristiche intrinseche di questi vini.

Asti Spumante e Moscato d’Asti, con il loro grado alcolico naturalmente contenuto, tra 5 e 12°, si rivelano elementi versatili, perfetti per la mixology creativa e adatti a un consumo più ampio, estendendosi dall’aperitivo ai piatti principali, con particolare attenzione alle influenze della cucina asiatica.

Questa adattabilità apre nuove opportunità di mercato e amplifica il potenziale di questi vini.

Nonostante una lieve flessione complessiva stimata a circa l’85 milioni di bottiglie per l’intero anno, che riflette una diminuzione del 4% rispetto al 2024, si registra un incoraggiante segnale di ripresa nel corso dell’ultimo trimestre, con una crescita del 6%.

In particolare, il Moscato d’Asti sembra destinato a concludere il 2025 in linea con i volumi dell’anno precedente, indicando una stabilità e una continua popolarità.

Questo recupero testimonia la resilienza del settore e l’efficacia delle strategie di promozione volte a intercettare le nuove tendenze dei consumatori e a consolidare la presenza sui mercati internazionali.

La capacità di evolvere, pur rimanendo fedeli all’identità e alla tradizione, si configura come la chiave per il successo futuro di questa eccellenza piemontese.