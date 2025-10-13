Barolo en Primeur: Asta Benefica per le Langhe al Castello di Grinzane Cavour

Il progetto “Barolo en Primeur”, un’iniziativa di profondo significato sociale promossa dalle Fondazioni CRC e CRC Donare ETS, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, si rinnova con la sua quinta edizione.

L’asta benefica internazionale, un appuntamento di rilevanza globale, si terrà venerdì 24 ottobre al maestoso Castello di Grinzane Cavour, continuando a costruire un percorso di solidarietà che, in soli quattro anni, ha generato un impatto economico di oltre 3,4 milioni di euro, a sostegno di più di settanta progetti di sviluppo sociale e culturale nel cuore delle Langhe.

Sotto la guida esperta di Cristiano De Lorenzo, direttore di Christie’s Italia, saranno offerte in vendita quattordici barrique di Barolo “Gustava”, un vino di eccezionale pregio, proveniente da una storica vigna situata alle pendici del castello, un vigneto con radici che affondano nel tempo e legato alla figura del Conte Camillo Benso.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming con Londra e New York, testimonianza della crescente proiezione internazionale di questa iniziativa unica nel suo genere, che fonde tradizione vitivinicola, innovazione e impegno sociale.

Un’ulteriore opportunità di acquisizione sarà offerta domenica 9 novembre, durante l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, sempre presso il Castello di Grinzane Cavour, con un collegamento live con Hong Kong.

In quest’occasione, una quindicesima barrique sarà messa all’asta, ampliando l’offerta e consolidando il legame tra due eccellenze gastronomiche e vitivinicole del territorio.

Ogni barrique, custode di un patrimonio inestimabile, darà vita a 270 bottiglie di Barolo, un numero limitato che ne accresce il valore.

Il rispetto scrupoloso del disciplinare del Consorzio, che impone un invecchiamento minimo di 38 mesi a partire dalla vendemmia, garantirà la piena maturazione delle qualità organolettiche del vino, che potrà così essere degustato o immesso nel mercato a partire dal primo novembre dell’anno successivo alla produzione delle uve.

L’offerta non si limita alle barrique.

Un catalogo variegato comprende otto lotti comunali di Barolo e Barbaresco, frutto di generose donazioni provenienti da oltre ottanta cantine del Consorzio, rappresentanti undici comuni simbolo della denominazione.

Questi lotti, che includono un totale di 914 bottiglie e circa 925 litri di vino, saranno offerti in formati diversi, dalle bottiglie standard ai Jeroboam e Rehoboam, testimoniando la ricchezza e la diversità del territorio.

Un elemento distintivo di “Barolo en Primeur” è la sua vocazione benefica.

Quattro dei lotti comunali vedranno il ricavato devoluto a enti benefici selezionati direttamente dagli acquirenti, mentre i restanti quattro contribuiranno a sostenere la prestigiosa Scuola Enologica di Alba e altri progetti cruciali per lo sviluppo del territorio.

In totale, l’edizione 2025 metterà all’asta un patrimonio enologico impressionante: 3.962,5 litri di Barolo e Barbaresco, un’offerta che celebra l’eccellenza delle Langhe e l’efficacia di un progetto che unisce vini straordinari e solidarietà.

Novità di quest’anno, l’introduzione di un sistema di tag anticontraffazione per garantire l’autenticità dei vini e la gratuità delle spedizioni, rendendo l’esperienza d’acquisto ancora più accessibile e sicura.