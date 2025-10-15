Benvenuto Brunello: Montalcino celebra l’annata 2021

Montalcino si appresta a celebrare la 34esima edizione di Benvenuto Brunello, un appuntamento cardine per il Consorzio del Brunello di Montalcino e una vetrina imprescindibile per le nuove annate.

L’evento, che si svolgerà presso il Chiostro di Sant’Agostino dal 20 al 24 novembre, sarà l’occasione di presentare ufficialmente al mercato il Brunello di Montalcino 2021, il Brunello Riserva 2020 e il Rosso di Montalcino 2024, espressioni emblematiche dell’eccellenza enologica senese.

La partecipazione di 122 cantine testimonia la vitalità e l’importanza del territorio, mentre l’attesa presenza di circa cento giornalisti e esperti del settore, provenienti da tutto il mondo, sottolinea il riconoscimento internazionale del Brunello.

Un numero significativo di visitatori internazionali, con una marcata rappresentanza dagli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Corea del Sud, evidenzia la crescente popolarità del vino toscano nei mercati esteri.

Benvenuto Brunello si conferma fedele al suo format storico, articolato in due fasi distinte.

I primi due giorni, 20 e 21 novembre, saranno dedicati a degustazioni tecniche e approfondimenti riservati alla critica e agli operatori del settore.

Il 22 novembre segnerà l’apertura al grande pubblico con un coinvolgente “walk around tasting”, un’esperienza immersiva che permetterà agli appassionati, sommelier, ristoratori e distributori di interagire direttamente con i produttori e scoprire le peculiarità di ogni singola cantina.

“Benvenuto Brunello è molto più di una semplice degustazione” – ha dichiarato il Presidente del Consorzio, Giacomo Bartolommei – “rappresenta un impegno costante verso la qualità e l’innovazione, un’opportunità per rafforzare il nostro posizionamento nel panorama del Made in Italy e per delineare strategie di promozione mirate, con particolare attenzione ai nostri mercati di riferimento, a cominciare dagli Stati Uniti.

L’interesse della stampa internazionale è un segnale incoraggiante in un contesto globale caratterizzato da sfide per il settore vitivinicolo.

“Il calendario dell’evento è ricco di appuntamenti.

Il 20 novembre si aprirà con le degustazioni tecniche, seguite il 21 novembre dalla consegna del prestigioso Leccio D’Oro, un riconoscimento attribuito a coloro che si sono distinti nella promozione della cultura del Brunello.

Il 22 novembre il Teatro degli Astrusi ospiterà un talk intitolato “Dalla vigna al mondo: enoturismo ed esperienze per il vino del futuro”, seguito dalla presentazione dell’annata agronomica 2025, una valutazione dettagliata del Brunello “Forma” 2021 e la presentazione di una piastrella commemorativa.

I giorni 23 e 24 saranno dedicati alla replicazione dei walk around tasting, arricchiti da masterclass tematiche che approfondiranno aspetti specifici della produzione e della storia del Brunello.

L’evento si configura, quindi, non solo come una vetrina enologica, ma anche come un momento di riflessione sul futuro del vino toscano e sulle nuove tendenze del turismo esperienziale.